Martin Haefner, qui détient notamment Amag, a fêté ses 70 ans en 2024 (archives). Photo: ALEXANDRA WEY

ATS Agence télégraphique suisse

Le propriétaire d'Amag et investisseur Martin Haefner a réglé l'avenir de sa fortune. Le milliardaire, sans enfant, fait partie des personnes les plus riches de Suisse. Avec son épouse Marianne, ils ont créé une fondation.

La fondation d'utilité publique Martin+Marianne Haefner, basée à Zurich, fait partie du règlement de la succession de M. Haefner, a déclaré son porte-parole Aloys Hirzel mardi soir à AWP, après un article publié par la «Luzerner Zeitung». La fondation détiendra un jour l'ensemble des participations dans des entreprises, a-t-il précisé.

Cela ne sera cependant le cas que lorsque plus aucun des deux époux ne sera en vie, selon le journal lucernois. La fortune du couple, y compris les participations dans des entreprises, ne seront détenues par la fondation qu'après leur décès, a souligné M. Hirzel. L'an dernier, Martin Haefner a fêté ses 70 ans. En plus d'Amag, il détient des participations importantes dans des entreprises industrielles comme Swiss Steel, Autoneum et Rieter.

Selon le Registre du commerce, la fondation a été créée à mi-décembre dernier. Elle est présidée par le président du conseil d'administration de Flughafen Zürich, Josef Felder, qui est depuis des années membre du conseil d'administration d'Amag, dont il est vice-président.

La fortune de la fondation servira, le cas échéant, pour des buts d'utilité publique en Suisse dans les domaines de la science, de la technique, de la lutte contre la pauvreté, de la culture et de la biodiversité de la flore et de la faune. Son accent principal sera la science et la technique, la lutte contre la pauvreté et la promotion des femmes, selon le Registre du commerce.