Les supporters de Team BDS voient le fondateur de leur structure d'e-sport favorite quitter le conseil d'administration. La faute à ses propos anti-avortement. Photo: Icon Sport via Getty Images

Léo Michoud Journaliste Blick

La plus grosse équipe suisse d'e-sport annonce ce jeudi 21 novembre un «remaniement de son conseil d'administration», qui n'a rien d'anodin. «A la suite des événements de la semaine passée, nous tenons à vous informer que Patrice Bailo de Spoelberch ne fait plus partie du conseil d'administration de Team BDS», communique ce jeudi le compte officiel de la structure helvétique sur X.

A l'origine de cette décision? Les propos anti-avortement du fondateur et propriétaire de Team BDS, le richissime héritier belge établi en Suisse. Les initiales du PDG forment le nom de la structure aux milliers de fans, championne du monde de plusieurs jeux vidéos compétitifs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Une femme qui ose recourir à l’avortement...»

Pour réagir à une vidéo traitant d’avortement, Patrice Bailo de Spoelberch avait déclaré sur X: «Il est honteux de soumettre un être vivant à cela. Une femme qui ose recourir à l’avortement devrait perdre le droit d’avoir des enfants.»

Sa sortie avait poussé la structure suisse à annuler son tournoi «Take The Throne», sous la pression du public et d'autres équipes. Cet événement qui met à l'honneur le jeu vidéo «Rocket League», l'un des mastodontes de la scène compétitive, était censé se tenir ce samedi à Genève, au bâtiment des forces motrices.

Quel rôle à l'avenir?

Patrice Bailo de Spoelberch avait fini par supprimer sa publication polémique jeudi 14 novembre, en s’excusant envers les femmes et les personnes blessées pour ce «tweet posté sous le coup de l’émotion». Il a tenu à rappeler que «chaque femme se doit de disposer de son corps et est libre d’interrompre une grossesse». Et d'assurer: «Je me rends compte après relecture qu’il est extrêmement maladroit et ne reflète pas le fond de ma pensée.»

Le nouveau conseil d'administration de Team BDS s'engage à «assurer une transition fluide tout en continuant à promouvoir les valeurs fondamentales de [leur] organisation, où chacun se sent respecté et valorisé». L'annonce a satisfait bon nombre de supporters de la Team BDS sur les réseaux sociaux. Restent seulement quelques questions: le fondateur restera-t-il propriétaire de la structure? Celle-ci changera-t-elle de nom?