Propos choquants du fondateur: le tournoi d'e-sport genevois est annulé!

Le monde de l'e-sport s'est indigné, le tournoi Take The Throne n'aura pas lieu samedi à Genève. En cause? Les propos anti-avortement du CEO de l'équipe suisse BDS, qui organise l'événement dédié au jeu vidéo «Rocket League».

Les supporters de la structure genevoise d'e-sport BDS ne pourront pas la voir évoluer à domicile sur «Rocket League», en raison des propos anti-avortement du fondateur. Photo: Icon Sport via Getty Images

Léo Michoud Journaliste Blick

Le tournoi d’e-sport Take The Throne devait avoir lieu samedi 23 novembre à Genève, au Bâtiment des forces motrices. L’événement majeur mettant à l’honneur le jeu vidéo «Rocket League» a été annulé en urgence jeudi dernier, sur décision de l’équipe genevoise BDS, comme le relève «20 minutes» ce lundi.

La raison? Les propos anti-avortement, publiés mercredi dernier sur X, du fondateur et CEO belge de l’équipe helvétique. Pour réagir sur X à une vidéo traitant d’avortement, le riche héritier Patrice Bailo De Spoelberch a déclaré: «Il est honteux de soumettre un être vivant à cela. Une femme qui ose recourir à l’avortement devrait perdre le droit d’avoir des enfants.»

Trois équipes françaises condamnent

De quoi susciter l’indignation sur les réseaux sociaux et pousser les trois équipes phares de la scène française – Team Vitality, Karmine Corp et Gentle Mates – à se retirer de Take The Throne. A la tête des structures condamnant des propos «irrespectueux et controversés» se trouvent des figures de l’Internet francophone comme Gotaga, Kameto et Squeezie.

L’équipe suisse, organisatrice du tournoi, s’est distanciée des mots de son propriétaire: «Les propos de notre fondateur n’engagent que lui et ne reflètent en aucun cas la vision et les valeurs des joueurs, des collaborateurs, des partenaires, des fans et du staff de la structure».

Le propriétaire de BDS, lui, a supprimé sa publication jeudi en s’excusant pour ce «tweet posté sous le coup de l’émotion» à l’endroit des femmes et des personnes blessées: «Je me rends compte après relecture qu’il est extrêmement maladroit et ne reflète pas le fond de ma pensée». Il a tenu à rappeler que «chaque femme se doit de disposer de son corps et est libre d’interrompre une grossesse».