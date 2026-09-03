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Un budget de 2,5 millions
Des scientifiques étudient les laves torrentielles en Valais

L’Université de Genève étudie les risques naturels à Grächen (VS). Au Ritigraben, un site actif pour les coulées de lave, les chercheurs analysent l’influence du changement climatique sur ces processus.
Publié: il y a 15 minutes
L'immense glissement de terrain photographié un an après la destruction du village de Blatten, le 21 mai 2026.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La Vallée de Zermatt (VS) est un terrain idéal pour étudier les risques naturels en montagne. Jeudi, la nouvelle chaire dédiée de l'Université de Genève (UNIGE) a présenté ses recherches à Grächen, dans le Haut-Valais.

Direction le «Ritigraben», un site emblématique pour étudier les laves torrentielles, sur lesquelles se focalise la chaire dirigée par Markus Stoffel. Ici, plus de 127 événements ont été repertoriés depuis 1570, explique le professeur de l'UNIGE. Au fur et à mesure, le lit du torrent s'est creusé de plusieurs mètres.

Un budget de 2,5 millions

Le site fait partie des lieux étudiés par l'équipe de la chaire, qui cherche à «mieux comprendre à quel degré le changement climatique va influencer ces processus et comment.» Il s'agit aussi de donner à la population et aux autorités la possibilité de se préparer.

Co-financée par le Fonds AXA pour le Progrès humain et l'UNIGE, la chaire dispose d'un budget de 2,5 millions de francs. Sept scientifiques réaliseront les recherches sur 5 ans.

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