1/2 «L’avion a tourné sur lui-même avant de s’écraser au sol. Il y a ensuite eu une explosion»: un témoin a photographié le crash près de La Punt.

Valentin Köpfli

Un petit avion s’est écrasé lundi 18 mars en début de soirée près du col de l'Abula, en Engadine. La police cantonale des Grisons a confirmé l'information à Blick. Un hélicoptère de la Rega et de nombreux secouristes étaient à pied d'œuvre dans la soirée. Une vidéo montre le passage d'un camion de pompiers dans la commune de La Punt, où le crash s'est déroulé.

Un lecteur de Blick, témoin de l'incident, décrit une scène dramatique: «Dans les trois dernières secondes avant le crash, l’avion a tourné sur lui-même avant de s’écraser au sol. Il y a ensuite eu une explosion suivie d’une immense boule de feu.»

Une famille allemande à bord?

Selon ce lecteur, le petit avion arrivait de l'Engadin Airport, situé à environ 7 kilomètres des lieux du crash. La destination de l'appareil n'est pas encore connue. On ne dispose pour l'instant d'aucune information sur le nombre de passagers ni sur leur état de santé.

Toujours selon un lecteur Blick, une famille de trois personnes originaires d'Allemagne se trouvait dans l'avion. La police cantonale n'a toutefois pas confirmé l'information et a renvoyé au premier communiqué publié mardi matin. Un autre lecteur qui, selon ses propres dires, habite à environ 200 mètres du lieu de l'accident, évoque pour sa part une forte odeur de fumée dans les environs. «La police et la Rega étaient sur place et n'ont laissé passer personne», explique-t-il.

Un lotissement manqué de peu

Selon le portail d'information BRK News, les dégâts laissent penser qu'il n'y a pas de survivants. Le crash se serait produit à quelques pas d'un lotissement d'appartements de vacances. L'avion aurait apparemment manqué de peu les bâtiments.

Vers 21h45, l'intervention des pompiers était terminée, rapporte BRK News. La police a bouclé la zone concernée et surveille toujours les lieux de l'accident. Selon les informations, l'enquête sur les causes du crash a été interrompue et devrait reprendre à l'aube.