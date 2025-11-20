DE
Armée suisse
Les militaires pourraient garder leurs munitions chez eux

La commission de sécurité du Conseil des Etats soutient une motion pour permettre aux militaires suisses de garder des munitions à domicile. Cette mesure veut renforcer la capacité de défense de l'armée, malgré l'opposition.
Publié: 17:51 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
Les militaires suisses devraient pouvoir avoir des munitions à la maison. La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats soutient une motion de Werner Salzmann (UDC/BE) en ce sens.

A lire aussi
Une alliance politique demande le retour des munitions militaires à la maison
La pression monte à Berne
Une alliance politique demande le retour des munitions militaires à la maison
Ils expliquent pourquoi ils veulent garder leur arme militaire à la maison
Des Romands témoignent
Ils expliquent pourquoi ils veulent garder leur arme militaire à la maison

La situation en matière de sécurité a fondamentalement changé, avance jeudi la commission dans un communiqué. Une remise de la munition de poche renforcerait la sécurité des militaires en cas de mobilisation et la capacité de défense de l’armée en général.

La distribution doit être organisée maintenant car elle ne s'improvise pas dans l'urgence, estime encore la majorité. Et de souligner qu'il s'agirait également d'une preuve de confiance envers les militaires qui sont prêts à défendre le pays. Pour la majorité, une distribution de la munition de poche n’aurait pas d’impact sur le nombre d’homicides ou de suicides dus à l’utilisation de l’arme d’ordonnance.

Sous le coup de l'émotion

Une minorité de la commission est opposée au texte. La situation internationale n’est pas si imminente pour que les munitions de poche doivent être conservées à domicile. Elles peuvent être distribuées sur le site de mobilisation.

La minorité estime en revanche qu'avoir une arme et des munitions à portée de main augmente le risque d’utilisation sous le coup de l’émotion. La minorité estime impératif que l’armée prenne les mesures préparatoires nécessaires tout en renonçant à la distribution. La motion sera traitée lors de la session parlementaire d'hiver.


