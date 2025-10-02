Le nombre de jeunes Suisses gardant leur arme militaire à domicile a augmenté de 11% à 19% en dix ans. Ce sujet relance le débat entre la gauche, qui souhaite bannir ces armes des foyers, et la droite, favorable au retour des munitions à domicile.

Ils expliquent pourquoi ils veulent garder leur arme militaire à la maison

Alexandre Caporal

Un chiffre nous a interpellé: en 2024, les jeunes Suisses étaient 19% à garder leur arme à domicile après leur service militaire. Alors que 10 ans en arrière, ils étaient seulement 11% à faire cette demande.

Ces derniers mois, le sujet des armes à domicile est à nouveau au coeur des débats: la gauche veut bannir les armes militaires dans les foyers pour lutter contre les homicides. Et la droite, elle, veut permettre le retour des munitions à la maison pour plus de sécurité.

Du coup, Blick a voulu comprendre ce qui poussait de plus en plus de jeunes hommes à garder leur arme chez eux. Arnaud, Antoine, Tymmo et Aurélien, quatre jeunes romands qui viennent de terminer leur service militaire, ont accepté de témoigner face caméra.