Des exigences trop élevées en matière de capitale vont-elles pousser UBS à déguerpir. Photo: keystone-sda.ch

Que nous réserve l'info en ce mardi 11 mars? Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un florilège des actus suisses du jour. C'est parti.

1 UBS va-t-elle faire ses valises?

Le chef de l'Association suisse des banquiers, Roman Studer, met en garde mardi dans les colonnes de la Basler Zeitung, de la Berner Zeitung/Der Bund et du Tages-Anzeiger contre un éventuel départ de la Suisse de la grande banque UBS en cas d'exigences trop élevées en matière de capital. Avec des exigences maximales en matière de stabilité, la possibilité d'une reprise pourrait entrer en jeu, selon Romand Studer. «Il faut simplement être conscient qu'il n'existe pas de probabilité zéro pour ces scénarios», affirme-t-il aux titres de Tamedia. UBS devrait détenir «massivement» plus de capital que ses concurrents étrangers, selon lui, il importe donc pour la Suisse de trouver une solution équilibrée sur ce point.

2 La Suisse s'excuse... a moitié

Le 20 février dernier, la Suisse a reconnu pour la première fois que les persécutions contre les Yéniches étaient un crime contre l’humanité. Or selon des documents obtenus par «Le Temps», le Département fédéral des affaires étrangères et l’Office fédéral de la justice ont oeuvré à relativiser ces excuses. Elisabeth Baume-Schneider et son équipe auraient d'abord proposé la formule suivante: «Le Conseil fédéral tient à présenter ses excuses les plus formelles à la communauté des Yéniches et des Sintis pour ce qui s’est passé et pour les souffrances causées.» Mais le DFAE et l’OFJ auraient supprimé cette phrase et «recyclé» des excuses présentées il y a une dizaine d’années aux enfants placés.

3 Le centre de l'Aviron Suisse dans la tourmente

Des irrégularités au centre de l'Aviron Suisse de Sarnen (OW) ont déclenché l'une des plus grandes enquêtes menées jusqu'à présent par le Service de signalement de Swiss Sport Integrity (SSI). Dès le printemps 2022, ce dernier a reçu des plaintes à l'encontre du directeur de la fédération Swiss Rowing et de l'ancien entraîneur en chef, ciblant notamment les méthodes d'entraînement trop dures, rapportent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt. L'enquête a été classée mais en 2024, SSI a reçu une nouvelle plainte similaire.

4 Un ex-cadre de Migros sous enquête en Autriche

Le parquet économique et anti-corruption de Vienne (A) a ouvert une enquête pour abus de confiance contre l'ancien chef de la division Commerce de Migros Dieter Berninghaus en lien avec la faillite de la holding Signa de l'investisseur immobilier autrichien René Benko, indique mardi la Neue Zürcher Zeitung. En 2022, Benko aurait reçu un prêt d'environ 16,9 millions de la part de la holding Signa. Selon le parquet, ce crédit aurait servi à l'achat d'une maison privée. Dieter Berninghaus nie ces accusations. Le paiement est un versement anticipé et non un prêt, a indiqué un porte-parole au journal.

5 Les arnaques au loyer se multiplient

L'arnaque au loyer sévit en ce moment dans le canton de Vaud. Le scénario souvent le même: un e-mail alarmiste fait état d'un loyer impayé ou d'un changement de bulletins de versement. Comment se protéger de telles pratiques? Blick a posé la question à l'eCop François, alias François Nanchen, chargé de prévention de la police vaudoise.