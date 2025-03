Au menu de ce vendredi 7 mars: le favori des Services secret, l'aide humanitaires en difficulté, les HUG et le harcèlement sexuel, le scandale des millions détournés de la BCN et pour finir 400 Suissesses se réunissent à Berne.

Gabriel Lüchinger est considéré comme le grand favori pour reprendre les renes du Service de renseignement de la Confédération. Photo: keystone-sda.ch

Vendredi rime avec week-end… ou presque! Avant de décrocher, Blick, avec l'appui de l’ATS, propose un tour d’horizon des infos suisses de ce 7 mars. Et pour ceux qui bossent ce week-end, courage, on est avec vous!

1 Le favori des Renseignements

Gabriel Lüchinger est considéré comme le favori pour reprendre le poste de chef du Service de renseignement de la Confédération (SRC), après l'annonce du départ de son directeur Christian Dussey, affirme vendredi la «Neue Zürcher Zeitung», citant un expert en matière de renseignement. Le journal ajoute que personne, de gauche à droite, n'a émis la moindre critique à l'encontre de cet ambassadeur, qui est l'actuel chef du département de la sécurité internationale au sein du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). «Si Gabriel Lüchinger acceptait le poste de chef du SRC, nous pourrions arrêter les recherches», déclare dans la «NZZ» le conseiller national Josef Dittli (PLR/UR).

2 La Suisse au chevet de l'aide humanitaire

Après la suspension pour 90 jours de l'aide américaine, beaucoup de partenaires la Direction du développement et de la coopération (DDC) sont venus demander si la Suisse pouvait donner davantage pour combler un peu le retrait américain, indique dans «La Liberté», «Le Courrier», «ArcInfo» et «Le Nouvelliste» de vendredi la directrice de la DDC Patricia Danzi. «Nous faisons nous-mêmes face à une pression budgétaire importante, ce qui rend [une hausse de l'aide suisse] difficilement envisageable», explique-t-elle. Des analyses ont été lancées sur les projets cofinancés par la DDC et des fonds américains, pour voir quelles suites pourront leur être données. «Nous avançons au jour le jour, mais il est possible qu'une part d'entre eux sera interrompue.»

3 «Temps présent» fait bouger les HUG

Pas moins de seize cas de harcèlement sexuels ont été identifiés entre 2023 et 2024 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), relève son directeur général Robert Mardini dans «Le Temps» de vendredi. «Quatre blâmes et sept licenciements ont été prononcés pour harcèlement sexuel», ajoute-t-il. Un nouveau dispositif permettant de répertorier tous les cas, y compris les signalements anonymes, a été mis en place, poursuit Robert Mardini. Après la diffusion en janvier dans un «Temps présent» de la RTS du témoignage d'une chirurgienne des HUG faisant état de harcèlement sexuel au sein de l'établissement, le nombre de signalements a augmenté, mais «l'émission n'a pas déclenché un raz-de-marée», précise le responsable.

4 Pas 10, mais 14 millions manquent dans les caisses de la BCN

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) et les prévenus dans le scandale des millions de francs détournés tentent de trouver un accord financier pour régler l'affaire, affirme vendredi «ArcInfo». Les négociations ont commencé au début 2025, mais elles sont actuellement au point mort, chaque partie n'y trouvant pas son compte. Le principal rapport d'enquête retient un préjudice pour la banque, non pas de 10 millions de francs, somme qui avait été initialement articulée et retranscrite dans les médias, mais de 14 millions de francs, selon le journal.

5 Plus de 400 Suissesses à Berne

Près de 400 femmes de toute la Suisse se réunissent vendredi au Palais fédéral à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Elles doivent discuter du thème de cette année, «les femmes et la sécurité». La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, l'ambassadrice de Suisse à l'ONU à New York Pascale Baeriswyl ou encore la major Nadja Schatzmann, observatrice militaire de l’ONU au Proche-Orient, sont notamment attendues pour cette réunion, organisée à l'invitation de la présidente du Conseil national Maja Riniker (PLR/AG).