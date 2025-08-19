DE
Malgré des «frais excessifs»
Twint compte plus de 6 millions d'utilisateurs

Le système de paiement numérique Twint atteint 6 millions d'utilisateurs en Suisse, avec 773 millions de transactions au premier semestre 2024. La croissance de 31% sur un an reflète la forte demande pour les paiements mobiles, notamment en magasin.
Publié: 10:04 heures
Environ 81% des magasins acceptent le moyen de paiement avec Twint. (archives)
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le système de paiement numérique Twint a revendiqué plus de 6 millions d'utilisateurs à la fin du premier semestre. Ces derniers ont effectué 773 millions de transactions en 2024, soit un bond de 31% sur un an.

Cette croissance souligne la demande de services de paiement mobiles et notamment pour les achats en caisse, indique un communiqué paru mardi. Soutenant cette expansion, environ 81% des magasins acceptent ce moyen de paiement et 84% des boutiques en ligne font de même.

75% des transactions sont commerciales

Environ 75% des transactions sont commerciales (avec une majeure partie en présentiel), tandis qu'une transaction sur quatre se fait entre particuliers. Propriété des banques cantonales vaudoise et zurichoise, Postfinance, Raiffeisen, UBS, Six et Worldline, la société a été fondée en 2016.

Début juillet, l'association des détaillants Swiss Retail Federation a déposé une plainte auprès de la Commission de la concurrence (Comco) contre Twint, lui reprochant «d'abuser de sa position de marché en prélevant des frais excessifs».

