La balance commerciale entre les Etats-Unis et la Suisse a connu une évolution spectaculaire, en faveur du premier. En octobre, les Etats-Unis ont enregistré un excédent de 7,3 milliards de dollars, ce qui a même surpris le président américain.

L'équilibrage de la balance commerciale Suisse-USA limitera-t-il le pouvoir de pression de Trump?

Donald Trump justifie principalement sa politique tarifaire par le déficit commercial des Etats-Unis. Il considère comme une pratique commerciale déloyale le fait qu'un pays exporte davantage de marchandises vers les Etats-Unis qu'il n’en importe. Ces deux dernières années, les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial d'environ 40 milliards de dollars avec la Suisse.

Mais dans le même temps, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a considérablement évolué en faveur des Etats-Unis. Les dernières données du département du Commerce américain font état d'un excédent commercial de 7,3 milliards de dollars pour les échanges de biens avec la Suisse en octobre 2025. En septembre passé, les Etats-Unis avaient enregistré un excédent de 6,6 milliards de dollars. Il en résulte donc une balance commerciale équilibrée pour l'ensemble du troisième trimestre 2025. A noter que les Etats-Unis avaient aussi dégagé un excédent au deuxième trimestre.

Pas de conséquences a priori

Le conseiller fédéral en charge de l'Economie, Guy Parmelin, a attiré l'attention de Donald Trump sur cette évolution lors du Forum économique mondial de Davos (WEF), comme l'a rapporté le quotidien «SonntagsZeitung». Le président américain a accueilli ces chiffres avec étonnement et a demandé à son représentant au commerce, Jamieson Greer, de les confirmer, comme l'a indiqué Guy Parmelin lors d’une conférence de presse au WEF.

Cette évolution ne devrait toutefois pas affecter l'accord douanier en cours de finalisation entre les deux pays. Les Etats-Unis prévoient que l'économie suisse investisse 67 milliards de francs sur les 200 milliards annoncés dans le cadre de cet accord d'ici à la fin de l'année.

L'or, un facteur clé

Ce revirement s'explique d'une part par les droits de douane punitifs – initialement de 39% et désormais de 15% – qui pénalisent les exportations suisses. D'autre part, la Suisse a importé d'importantes quantités d'or des Etats-Unis au troisième trimestre 2025, selon le «SonntagsZeitung».

Le commerce de l'or a aussi largement contribué à la forte augmentation des exportations suisses vers les Etats-Unis au printemps 2025. Sur les cinq premiers mois de l’année, ces exportations ont creusé le déficit commercial américain vis-à-vis de la Suisse de 31,7 milliards de francs. En conséquence, la Suisse affichait encore un excédent commercial important avec les Etats-Unis jusqu’à fin octobre.