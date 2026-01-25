DE
FR

Impacts sur l'accord tarifaire
L'équilibrage de la balance commerciale Suisse-USA limitera-t-il le pouvoir de pression de Trump?

La balance commerciale entre les Etats-Unis et la Suisse a connu une évolution spectaculaire, en faveur du premier. En octobre, les Etats-Unis ont enregistré un excédent de 7,3 milliards de dollars, ce qui a même surpris le président américain.
Publié: il y a 48 minutes
1/2
Les conseillers fédéraux ont rencontré Donald Trump à Davos.
Photo: keystone-sda.ch

Donald Trump justifie principalement sa politique tarifaire par le déficit commercial des Etats-Unis. Il considère comme une pratique commerciale déloyale le fait qu'un pays exporte davantage de marchandises vers les Etats-Unis qu'il n’en importe. Ces deux dernières années, les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial d'environ 40 milliards de dollars avec la Suisse. 

Mais dans le même temps, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a considérablement évolué en faveur des Etats-Unis. Les dernières données du département du Commerce américain font état d'un excédent commercial de 7,3 milliards de dollars pour les échanges de biens avec la Suisse en octobre 2025. En septembre passé, les Etats-Unis avaient enregistré un excédent de 6,6 milliards de dollars. Il en résulte donc une balance commerciale équilibrée pour l'ensemble du troisième trimestre 2025. A noter que les Etats-Unis avaient aussi dégagé un excédent au deuxième trimestre.

Pas de conséquences a priori

Le conseiller fédéral en charge de l'Economie, Guy Parmelin, a attiré l'attention de Donald Trump sur cette évolution lors du Forum économique mondial de Davos (WEF), comme l'a rapporté le quotidien «SonntagsZeitung». Le président américain a accueilli ces chiffres avec étonnement et a demandé à son représentant au commerce, Jamieson Greer, de les confirmer, comme l'a indiqué Guy Parmelin lors d’une conférence de presse au WEF. 

Articles sur Davos
Nos conseillers fédéraux ont tout fait pour sauver les meubles à Davos
Esquiver les attaques de Trump
Nos conseillers fédéraux ont sauvé les apparences à Davos
Accord avec Trump, aide à l'Ukraine: Guy Parmelin a eu fort à faire à Davos
«Semaine extrêmement intense»
Accord avec Trump, aide à l'Ukraine: Guy Parmelin a eu fort à faire à Davos

Cette évolution ne devrait toutefois pas affecter l'accord douanier en cours de finalisation entre les deux pays. Les Etats-Unis prévoient que l'économie suisse investisse 67 milliards de francs sur les 200 milliards annoncés dans le cadre de cet accord d'ici à la fin de l'année.

L'or, un facteur clé

Ce revirement s'explique d'une part par les droits de douane punitifs – initialement de 39% et désormais de 15% – qui pénalisent les exportations suisses. D'autre part, la Suisse a importé d'importantes quantités d'or des Etats-Unis au troisième trimestre 2025, selon le «SonntagsZeitung». 

Le commerce de l'or a aussi largement contribué à la forte augmentation des exportations suisses vers les Etats-Unis au printemps 2025. Sur les cinq premiers mois de l’année, ces exportations ont creusé le déficit commercial américain vis-à-vis de la Suisse de 31,7 milliards de francs. En conséquence, la Suisse affichait encore un excédent commercial important avec les Etats-Unis jusqu’à fin octobre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus