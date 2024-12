Trop d'argent pour l'armée La gauche et les Vert'libéraux ne soutiendront pas le budget 2025 en l'état

Le PS, les Vert-e-s et les Vert'libéraux critiquent l'augmentation des dépenses militaires et les coupes dans l'aide au développement et refusent le budget de la Confédération. Le débat sur l'identité et les priorités suisses s'enflamme.