Ce dimanche matin, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A12 à Semsales, en direction de Bulle, rapporte un communiqué de la police cantonale fribourgeoise. Trois personnes ont été blessées et transportées vers un hôpital. Un automobiliste de 39 ans circulant sur la chaussée mouillée a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la voiture devant lui. L'impact a fait basculer le second véhicule sur le toit dans un champ longeant l'autoroute.

Son conducteur, âgé de 46 ans, a été blessé et transporté à l'hôpital en ambulance. Le premier véhicule s'est lui arrêté à environ 100 mètres dans le même champ. Le conducteur et son passager de 25 ans ont également été blessés et conduits à l'hôpital en ambulances, précise le communiqué.

Le Service intercantonal d'entretien du réseau routier (SIERA) est intervenu pour réparer les infrastructures autoroutières. La voie de droite de l'autoroute a été fermée pendant une heure et demie. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La police cantonale rappelle par ailleurs qu'il est crucial de faire preuve de prudence sur route mouillée, de réduire sa vitesse et de maintenir une distance suffisante entre les véhicules.