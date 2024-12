Voici ce qui va changer sur les routes suisses en 2025

1/4 La nouvelle année sera marquée par quelques changements dans le domaine de la circulation routière. Photo: Imago

Céline Zahno

A partir du 1er janvier 2025

Dès le premier jour de l'année, le bruit évitable émanant de pots d'échappements sera interdit. Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), cette mesure concerne notamment les détonations. Quiconque ne respectera pas la nouvelle réglementation s'exposera à une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs. En ce qui concerne les restrictions déjà existantes, comme l'interdiction de laisser tourner le moteur inutilement, les amendes passeront de 60 à 80 francs.

Les premières immatriculations seront également soumises à de nouvelles règles en matière de bruit. Par exemple, les motos fabriquées ou importées en Suisse à partir du 1er janvier devront répondre aux dernières prescriptions (Euro 5+) en matière de gaz d'échappement.

A partir du 1er mars 2025

Dans à peine trois mois, la conduite automatisée sera autorisée sur les routes suisses. Désormais, les conducteurs pourront lâcher le volant sur les autoroutes et ne plus surveiller en permanence le trafic et le véhicule. Ils devront toutefois rester prêts à reprendre eux-mêmes le pilotage du véhicule à tout moment.

Il sera également possible d'utiliser des véhicules sans conducteur sur des tronçons autorisés par les cantons et surveillés par un opérateur dans une centrale. Si le véhicule ne peut pas résoudre une situation par lui-même, l'opérateur devra intervenir et proposer par exemple une manœuvre de conduite. En conséquence, le stationnement automatisé, c'est-à-dire sans la présence d'un conducteur, sera rendu possible dans les parkings couverts et sur les places de parc définies à cet effet.

Il n'est cependant pas certain que des véhicules automatisés circulent déjà sur les routes suisses le 1er mars prochain. Les constructeurs automobiles doivent en effet prouver que la sécurité routière et la fluidité du trafic peuvent être assurées par le système d'automatisation. Et jusqu'à présent, aucun constructeur automobile n'a encore demandé d'autorisation pour la Suisse, fait savoir l'OFROU.

A partir du 1er juillet 2025

Si les assistants à la conduite et les systèmes d'automatisation seront autorisés sur les routes au printemps, il faudra attendre l'été pour qu'ils soient intégrés aux examens – théorique et pratique – de conduite.

Par ailleurs, de nouvelles règles s'appliqueront à certains types de vélos dès le début du mois de juillet. Ainsi, les communes pourront aménager des zones de stationnement pour les vélos-cargos et les vélos à remorque. Et désormais, quatre enfants pourront être transportés sur la surface de chargement du vélo-cargo, à condition qu'un nombre suffisant de places pour enfants sécurisées soient disponibles. En l'état, seul le transport de deux enfants est autorisé.