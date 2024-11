1/5 Le conseiller fédéral Albert Rösti (à gauche) en compagnie du chef de l'OFROU Jürg Röthlisberger. Photo: keystone-sda.ch

Catherine Duttweiler

Dans deux semaines, la population votera sur l'extension des autoroutes. A ce sujet, une dispute fait rage depuis plusieurs jours sur les chiffres et les faits – concernant les embouteillages, la sécurité, les coûts et les dommages environnementaux. Des documents internes de l'Office fédéral des routes (OFROU) le montrent désormais: l'autorité tente de convaincre la population, à coups de millions, de l'utilité de nouveaux tunnels et de voies supplémentaires. Ces dernières années, elle a confié de nombreux mandats à des agences de relations publiques.

Prenons le projet du tunnel du Rhin à Bâle, qui coûtera 2,6 milliards de francs. Depuis 2021, l'agence de publicité Infrakom a rédigé un concept de communication, plusieurs communiqués de presse et organisé différents événements pour un budget d'environ un quart de million de francs. Dans le concept présenté au Blick, l'équipe autour de l'ancien journaliste Jürg Abbühl se rend irremplaçable: toutes les demandes des médias adressées à l'Office fédéral doivent être soumises à un «contrôle de conscience» par Infrakom. Les groupes cibles sont traités individuellement et les événements importants doivent garder un «potentiel d’engouement». L'agence a en effet été autorisée à organiser sept événements pour l'OFROU et deux expositions juste avant le vote du 24 novembre.

Soirées barbecue pour les opposants à l'autoroute

Des tentatives d'influence ont également eu lieu. Il faut éviter que les exploitants et les locataires des jardins familiaux «se présentent dans les médias comme des victimes (David contre Goliath)», prévient Infrakom. L'Office fédéral devrait donc «faire preuve de compréhension» et «offrir une compensation» en «organisant un barbecue ou en sponsorisant un apéritif». L'OFROU affirme ne pas avoir mis en œuvre cette proposition.

Néanmoins, l'approche de l'Office fédéral est critiquée par les experts. «Le travail conceptuel et les communications médiatiques font partie de la tâche essentielle des administrations», déclare Iwan Rickenbacher, professeur honoraire de longue date en communication politique: «Ils ne doivent pas être sous-traités». Sinon, il y aura des campagnes de relations publiques, courantes dans le secteur privé, mais taboues en politique. La proposition de soutenir des barbecues avec l’argent des impôts est «inacceptable». Il renvoie également aux instructions de la Chancellerie fédérale et précise que les informations doivent toujours être «vraies, factuelles et aussi objectives que possible».

L'OFROU se défend

Interrogé, l’Office fédéral des routes explique qu’il peut être accompagné dans une «communication de projet» afin de «répondre à l’obligation d’information de la Confédération». Cela contribue de manière significative à réduire les effets négatifs des travaux de construction sur les régions. Mais les documents internes le montrent: il s'agit bien plus que de simples informations sur les chantiers de construction. Les consultants en relations publiques ont identifié les faiblesses et les risques des projets autoroutiers et ont fourni des arguments sur la manière de les ignorer. Pour le tunnel du Rhin, ils énumèrent quels conseils nationaux et régionaux doivent être informés en priorité.

Une enquête auprès d'autres offices fédéraux montre que le travail opérationnel et politique, comme les communiqués de presse ou les déclarations politiques, est réalisé partout au sein de l'administration. Les commandes externes ne sont disponibles que pour le design, la photographie, les vidéos ou la programmation web.

L'OFROU a toutefois engagé deux agences de relations publiques pour le très controversé tunnel des transports de Schaffhouse, qui ont pris en charge la quasi-totalité de la communication, comme en témoignent 18 documents que Blick a pu consulter: arguments pour les demandes des médias, concepts pour les conférences de presse, communiqués de presse, présentations Powerpoint et textes pour sites web. Même la communication politique au plus haut niveau a été prise en charge par l'agence de relations publiques Leuzinger & Benz, comme l'a confirmé un porte-parole de l'OFROU.

5,4 millions de francs en un an

Lorsque le gouvernement de Schaffhouse a publié il y a deux mois un rapport critique sur le tunnel de Fäsenstaub, l'OFROU a demandé à ses responsables des relations publiques de rédiger deux réponses. La version courte a été envoyée aux médias avec leur logo et publiée sur les sites Internet du gouvernement fédéral - six semaines seulement avant le référendum. Selon l'Office fédéral, les deux agences ont coûté 1,1 million de francs pour leurs prestations.

Le montant que les agences de relations publiques ont gagné grâce aux quatre autres projets actuellement soumis au vote reste incertain, même après cinq semaines de recherche. De son côté, l'OFROU répond aux questions de manière évasive et a expliqué il y a un mois qu'elle ne pouvait déclarer pleinement les commandes de relations publiques qu'à partir de 2022 en raison d'un changement informatique. Elle ne souhaite fournir d'autres documents qu'après le vote. Au moins, il confirme combien il dépense en relations publiques externes: un total de 5,4 millions de francs l'an dernier, soit 1,4 million de plus que l'année précédente.

L'Office fédéral des routes emploie un nombre de personnes chargé des relations publiques supérieur à la moyenne, dont douze représentants des médias et trois autres collaborateurs. Selon les comptes de l'État, il existe plus de 400 postes à temps plein impliqués dans la communication au sein de l'administration fédérale. Ceux-ci doivent veiller à ce que la population soit correctement et équitablement informée, estime Oswald Sigg, ancien vice-chancelier et doyen de la communication politique suisse. Les responsables des relations publiques externes ont souvent trop peu d’expertise: «Pour eux, le style et la méthode sont souvent plus importants que le contenu et la précision.» Oswald Sigg enregistre dans le seul canton de Berne plus de 100 agences de relations publiques, de communication, de médias sociaux et de publicité, dont beaucoup assumeraient des tâches administratives pour de l'argent coûteux: « Une honte!»