Cargo sous terrain (CST) annonce une restructuration à la suite d'un examen indépendant. Plus de dix postes seront supprimés et des réductions de coûts seront opérées. Le projet de transport souterrain de marchandises attend maintenant une décision des autorités.

Cargo sous terrain annonce la suppression de plus de dix postes

Ce projet ferroviaire vise à transporter de la marchandise via un système de tunnels. Photo: DR

ATS Agence télégraphique suisse

Cargo sous terrain (CST) va devoir supprimer plus de dix postes et opérer une réduction des coûts, a-t-il annoncé lundi. C'est ce qui ressort de l'examen indépendant du projet achevé au printemps 2025.

Ce dernier avait été demandé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) afin d'examiner la faisabilité, la rentabilité et l'utilité économique du projet. Le projet «Cargo sous terrain» prévoit de désengorger les routes via un système de tunnels pour le transport de marchandises. Il s'agit d'une initiative économique privée.

Trouver des «bonnes solutions»

Comme plus de dix postes devraient être concernés, CST lance la procédure de consultation prévue par le droit du travail, peut-on lire dans le communiqué. Directeur général de CST, Christian Späth explique qu'avec cette «restructuration nécessaire, Cargo sous terrain pose les jalons d'un avenir durable. Nous regrettons profondément que cela doive s'accompagner de suppressions d'emplois.» CST va désormais tenter de trouver des «bonnes solutions» pour ses collaborateurs.

L'examen montre également que le système logistique souterrain durable envisagé, avec une distribution fine dans la ville, est réalisable sur le plan technologique et architectural. Sur cette base, une décision des autorités fédérales et cantonales est désormais attendue.