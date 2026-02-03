DE
FR

Un cas sur six!
La chaîne du froid n'est pas toujours respectée dans le transport de nourriture

Les chimistes cantonaux ont constaté des infractions à la législation alimentaire dans 27% des cas lors des contrôles effectués l'an dernier dans le transport de denrées alimentaires. Dans environ un cas sur six, la réfrigération était insuffisante.
Publié: il y a 15 minutes
Un refroidissement insuffisant a été constaté dans 15% des véhicules frigorifiques contrôlés (image symbolique).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les chimistes cantonaux ont relevé des infractions dans 27% des contrôles en 2025. Dans environ un cas sur six, la réfrigération des denrées était insuffisante. Des contrôles à grande échelle ont été effectués entre mai et septembre derniers dans tous les cantons et au Liechtenstein, en collaboration avec la police, sur environ 650 véhicules destinés au transport de denrées alimentaires, peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi. Parmi eux, 88% étaient des véhicules frigorifiques.

Ces contrôles visaient principalement à vérifier si les températures de réfrigération requises pour le transport des denrées alimentaires étaient respectées, même pendant les mois chauds de l'été. Un refroidissement insuffisant a ainsi été constaté dans 15% des véhicules frigorifiques contrôlés, indique l'Association des chimistes cantonaux de Suisse. La plupart des irrégularités concernaient des camionnettes de petite taille, dont les installations de refroidissement présentaient parfois des capacités insuffisantes ou étaient totalement absentes.

Plusieurs véhicules présentaient également des lacunes en matière d'hygiène ou d'état général. Dans certains cas, la séparation entre les marchandises transportées était insuffisante. En cas de manquements, des mesures ont été ordonnées afin de rétablir la conformité aux prescriptions légales. Lors d'infractions graves, des mesures immédiates ont été prises, telles que la confiscation ou la destruction des marchandises.

