Un bébé de onze mois mordu à mort par le chien de famille

Le chiens en cause était un malinois, comme celui-ci (Photo d'illustration). Photo: KEYSTONE/AP Police Nationale

ATS Agence télégraphique suisse

Un bébé âgé de onze mois est mort dimanche des suites de ses blessures après avoir été mordu par le chien de la famille à Questembert, dans le Morbihan (France), a-t-on appris de sources concordantes.

Les pompiers du Morbihan ont indiqué être intervenus peu après 15h30 dans une habitation de Questembert, près de Vannes, pour une «attaque d'un chien de type malinois» sur un enfant de onze mois au sein d'une famille.

Malgré l'intervention des secours et les soins prodigués pendant plus d'une heure sur place par les médecins du Smur, le bébé est décédé, a déclaré le maire de Questembert à l'AFP, confirmant une information d'Ouest France.

Le père de famille est intervenu pour secourir son enfant et a lui-même été mordu, a précisé Boris Lemaire. Selon Ici Armorique (ex-France Bleu), le père et la mère ont été hospitalisés à Vannes. Quant au chien, dont on ignore à ce stade pourquoi il a attaqué le bébé, il sera vraisemblablement euthanasié. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.