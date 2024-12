Un rottweiler a mordu plusieurs personnes – dont des enfants – à Adlikon (ZH) en octobre dernier. Photo: FRANZISKA KRAUFMANN

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs plaintes pénales ont été déposées contre la propriétaire du rottweiler qui a attaqué et mordu cinq personnes en octobre à Adlikon (ZH). C'est ce qu'a confirmé lundi le Ministère public zurichois à l'agence de presse Keystone-ATS. La police cantonale a rapporté l'incident au Ministère public, où il est actuellement en cours d'examen, selon ce dernier.

Le rottweiler d'un an s'est échappé d'un appartement à Adlikon près de Regensdorf dans le canton de Zurich un lundi soir fin octobre. Il a attaqué deux enfants qui jouaient et les a mordus. Un garçon de cinq ans a été grièvement blessé aux bras, une fillette de sept ans à un bras et à une jambe.

Mobilisation du monde politique

Le chien a également mordu deux femmes qui s'étaient précipitées pour venir en aide aux enfants ainsi qu'une policière. Sur ordre des services vétérinaires, l'animal a été euthanasié. La propriétaire avait récupéré son chien quelques jours auparavant en Allemagne. Après l'attaque, le milieu politique s'est mobilisé. Dans une intervention, des députés cantonaux zurichois UDF veulent savoir si le gouvernement est prêt à allonger la liste des chiens dangereux. Selon eux, des races comme le rottweiler ou le doberman devraient y figurer.

Dans le canton de Zurich, les chiens inscrits sur cette liste sont interdits depuis 2010. Une attaque de pitbull en 2005, au cours de laquelle un garçon de six ans a été mordu à mort à Oberglatt (ZH), avait poussé les autorités à prendre des mesures.