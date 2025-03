1/5 Lors de l'évacuation, deux portes d'urgence n'ont pas été ouvertes. Photo: Unknown

Raphael Rauch

La veille de Noël a été un lundi noir pour Swiss: le 23 décembre, un avion Swiss Bucarest-Zurich a dû faire un atterrissage d'urgence à Graz, en Autriche. Des problèmes de moteur ont fait pénétrer de la fumée dans la cabine et le cockpit. Un jeune membre de l'équipage a perdu connaissance à bord. Une semaine plus tard, le steward est décédé à l'hôpital. Il travaillait pour Swiss depuis seulement trois semaines...

Les détails de l'accident sont encore flous, et de nombreuses questions restent en suspens. Le parquet de Graz enquête pour homicide par négligence et pour lésions corporelles par négligence. Ce lundi, le service d'enquête de sécurité de la Confédération autrichienne (SUB) va publier un rapport intermédiaire, que Blick a déjà pu consulter. Voici les nouveaux éléments.

Les portes de secours pas toutes ouvertes

Les stewards de Swiss apprennent durant leur formation qu'en cas d'évacuation, toutes les portes d'urgence de l'avion doivent être ouvertes. Une consigne qui n'a pas été respectée sur le vol Swiss à destination de Graz. «Les portes avant et arrière de la droite n'ont pas été ouvertes durant l'évacuation», précise le rapport. Et d'ajouter: «L'enquête sur les portes non utilisées n'est pas encore terminée.»

Il n'est toutefois pas précisé si l'équipage de cabine n'a pas ouvert les portes ou si celles-ci étaient bloquées. Il semble en tout cas y avoir eu un problème: un passager avait signalé à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) qu'il y avait eu des problèmes durant l'ouverture de la porte arrière de l'avion, comme il l'a déclaré à Blick. Un passager avait dû aider un membre de l'équipage, qui n'arrivait pas à ouvrir la porte par ses propres moyens.

Le moteur interroge

Le moteur défectueux, qui fait actuellement l'objet d'une analyse aux Etats-Unis, n'a été installé que le 8 juillet 2024. «Un examen des enregistrements de maintenance confirme que toutes les opérations de maintenance prévues ont été effectuées conformément aux procédures et aux délais en vigueur», indique le rapport.

Nouvelles informations sur l'équipage

Jusqu'à présent, seul l'âge du steward décédé était connu. Le rapport précise aujourd'hui que le commandant de bord a 41 ans, le copilote 35 ans et les deux hôtesses de l'air ont 55 et 57 ans. En plus du décès, le rapport mentionne également des blessés: une hôtesse de l'air a été grièvement blessée, tandis que les deux pilotes et une autre hôtesse de l'air étaient légèrement blessés. Trois passagers s'en sont aussi sortis avec de légères blessures.

«Certains membres d'équipage ont déjà repris leur travail. Nous continuons à les accompagner avec soin dans ce processus et tenons compte de leurs besoins individuels», déclare Swiss. «Nous n'accusons pas les collègues dans ce contexte. Cela vaut aussi bien pour l'équipage de cockpit que pour l'équipage de cabine.» Selon le rapport, le cockpit a tenté de joindre l'équipage de cabine par téléphone, sans succès.

Quelle est la suite des événements? Les enquêtes et investigations de différentes autorités continuent. «L'atterrissage d'urgence du vol LX1885 et le décès de notre collègue continuent de nous préoccuper fortement. Nous voulons savoir ce qui s'est passé, c'est pourquoi nous saluons toute nouvelle information et toute mesure qui aide à trouver des réponses», déclare Swiss.