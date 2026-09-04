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Un jeune de 18 ans et ivre
Une virée nocturne à 140 km/h se termine très mal sur l'A3

Un jeune de 18 ans sans permis a provoqué un accident sur l'A3 près de Pfäffikon (SZ) en roulant à 140 km/h à une sortie limitée à 40 km/h. Ivre, il a pris la fuite avant d'être arrêté.
Publié: il y a 22 minutes
Un jeune de 18 ans sans permis a volé la voiture de son père pour une ruineuse course folle. (image d'illustration)
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ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 18 ans a commis un délit de chauffard sur l'autoroute A3 près de Pfäffikon (SZ) après avoir subtilisé la voiture de son père, alors qu'il ne disposait pas du permis de conduire. Le jeune homme en état d'ébriété a emprunté la sortie d'autoroute en filant à 140 km/h alors que la vitesse y était limitée à 40 km/h avant de commettre un accident.

Prise de vitesse, l'auto s'est déportée, puis est sortie de la chaussée avant d'aller percuter la rambarde de sécurité de l'entrée d'autoroute, indique vendredi la police zurichoise, chargée de surveiller ce secteur proche de son territoire cantonal. Les faits sont survenus dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après 02h00.

Le conducteur a pris la fuite à pied après son accident, mais une patrouille de la police schwyzoise a pu l'intercepter, l'emmener au poste et saisir le véhicule. Le jeune homme devra répondre devant la justice de délit de chauffard notamment.

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