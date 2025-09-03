DE
FR

Pas d'interdiction générale prévue
Nouvelles règles pour l'extension du 30 km/h dans les villes suisses

La Suisse envisage de nouvelles règles pour l'extension du 30 km/h urbain. Le Conseil fédéral ouvre une consultation jusqu'au 5 décembre, cherchant un équilibre entre les demandes du Parlement et les besoins de sécurité routière.
Publié: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Pour lutter contre le bruit routier, la Ville de Fribourg a instauré le 30 km/h sur une grande partie de son réseau routier. (Archives)
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'extension du 30 km/h dans les villes doit être mieux cadrée. Sur demande du Parlement, le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur des modifications d'ordonnances en ce sens. Il ne prévoit pas d'interdiction générale de circuler à 30 km/h sur ces routes.

La majorité de centre-droit aux Chambres fédérales a dénoncé un 30 km/h qui s'étend «de manière chaotique» dans de nombreuses villes et communes. Elle a donc demandé une limitation de vitesse à 50 km/h sur les routes «à orientation trafic».

Le Conseil fédéral essaie de contenter

Le Conseil fédéral dit tenir compte des diverses préoccupations exprimées dans la pratique. Sur les routes «affectées à la circulation générale», il devra être démontré que le 30 km/h n'entraîne aucun trafic d'évitement indésirable sur les routes d'intérêt local. En outre, il ne sera pas permis d'instaurer le régime de la priorité de droite et il sera possible d'aménager des passages pour piétons.

A lire aussi
Plus de 22'000 signatures pour la limitation à 30 km/h
Pétition déposée
Plus de 22'000 signatures pour la limitation à 30 km/h
30 km/h: la vitesse qui transforme nos villes
Chronique
Par Delphine Klopfenstein
30 km/h: la vitesse qui transforme nos villes

Aucun changement n'est prévu quant aux routes d'intérêt local. L'instauration du 30 km/h restera possible.La consultation court jusqu'au 5 décembre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus