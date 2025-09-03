Publié: il y a 51 minutes

La Suisse envisage de nouvelles règles pour l'extension du 30 km/h urbain. Le Conseil fédéral ouvre une consultation jusqu'au 5 décembre, cherchant un équilibre entre les demandes du Parlement et les besoins de sécurité routière.

Nouvelles règles pour l'extension du 30 km/h dans les villes suisses

Nouvelles règles pour l'extension du 30 km/h dans les villes suisses

Pour lutter contre le bruit routier, la Ville de Fribourg a instauré le 30 km/h sur une grande partie de son réseau routier. (Archives) Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

L'extension du 30 km/h dans les villes doit être mieux cadrée. Sur demande du Parlement, le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur des modifications d'ordonnances en ce sens. Il ne prévoit pas d'interdiction générale de circuler à 30 km/h sur ces routes.

La majorité de centre-droit aux Chambres fédérales a dénoncé un 30 km/h qui s'étend «de manière chaotique» dans de nombreuses villes et communes. Elle a donc demandé une limitation de vitesse à 50 km/h sur les routes «à orientation trafic».

Le Conseil fédéral essaie de contenter

Le Conseil fédéral dit tenir compte des diverses préoccupations exprimées dans la pratique. Sur les routes «affectées à la circulation générale», il devra être démontré que le 30 km/h n'entraîne aucun trafic d'évitement indésirable sur les routes d'intérêt local. En outre, il ne sera pas permis d'instaurer le régime de la priorité de droite et il sera possible d'aménager des passages pour piétons.

Aucun changement n'est prévu quant aux routes d'intérêt local. L'instauration du 30 km/h restera possible.La consultation court jusqu'au 5 décembre.