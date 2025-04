Les prisons tessinoises atteignent à nouveau leurs limites de capacité. Le directeur des pénitenciers du canton l'explique par les nombreuses enquêtes en cours pour infractions à la loi sur les stupéfiants et pour vols.

Trafic de drogue et vols transfrontaliers

«Nous vivons à nouveau une phase de surpopulation carcérale», a expliqué Stefano Laffranchini. (Archive) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les prisons du Tessin frôlent la saturation. «Nous vivons à nouveau une phase de surpopulation carcérale», a expliqué jeudi Stefano Laffranchini, directeur des établissements pénitentiaires du canton, à Keystone-ATS. Celui-ci attribue cette situation à la multitude d'enquêtes en cours concernant des infractions liées aux drogues et aux vols.

La prison préventive La Farera accueille actuellement 84 personnes pour 88 places disponibles, tandis que l'établissement pénitentiaire La Stampa est entièrement occupé. Pour des raisons de capacité, les délinquants restent actuellement plus longtemps dans les cellules de la police cantonale tessinoise, a ajouté Stefano Laffranchini.

Cela permet de désengorger temporairement les prisons. En outre, il est prévu de transformer une aile de La Stampa en une section réservée aux femmes, ce qui permettra de décharger également La Farera. Cette section pour femmes ne sera pas prête avant 2026.

Les prisons tessinoises ont déjà tiré la sonnette d'alarme il y a un an. Il avait alors même été question de placer des détenus dans d'autres cantons. Pour Stefano Laffranchini, les difficultés sont liées à la situation périphérique du canton: le trafic de drogue, les vols transfrontaliers et les problèmes liés aux flux migratoires sont des «caractéristiques typiques» d'un canton de transit et frontalier. Celles-ci conduisent à des prisons bondées.