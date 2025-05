Tout le village de Blatten a été détruit par la catastrophe

«Une catastrophe totale» pour le conseiller d'Etat Franz Ruppen

Trois membres du Conseil d'Etat valaisan se sont rendus sur place à Blatten mercredi soir. «C'est une catastrophe totale, qui va bien au-delà que ce que les gens de la région pensaient», estime l'UDC Franz Ruppen, interrogé par Keystone-ATS. «Notre rôle en ce moment à mes collègues et moi-même est d’écouter, d’être présents et solidaires pour toutes les personnes du Lötschental», a ajouté le chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement.

Franz Ruppen s'est rendu sur place avec deux collègues. Photo: KEYSTONE

Pour le ministre de la sécurité Stéphane Ganzer, l'éboulement est «massif, le village est quasiment entièrement recouvert» par les gravats. «Même l'église a disparu», a ajouté le conseiller d'Etat au micro de la RTS. Et l'élu PLR de rappeler que la situation est connue depuis une semaine. «On s'y était préparé, on avait pris les bonnes mesures», dit-il. Toutefois, «on a beau être préparé, on a beau anticiper les choses bien, lorsque les événements arrivent, c'est la nature qui va être dominante (...) A nous maintenant d'y apporter des réponses massives.»

Source: ATS