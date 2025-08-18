Publié: il y a 32 minutes

Les nuitées hôtelières en Suisse ont augmenté de 1,9% en juillet, selon l'OFS. L'Euro féminin de football a contribué à cette hausse, avec des taux d'occupation élevés dans les villes hôtes. La croissance du secteur se poursuit depuis le début de l'année.

Le tourisme devrait avoir progressé cet été en Suisse

Le mois de juillet devrait participer à la croissance du secteur affichée depuis le début de l'année. Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de nuitées hôtelières devrait encore avoir augmenté en juillet. Le mois a été marqué par la venue des fans de l'Euro de foot féminin en Suisse.

La hausse devrait avoir atteint 1,9% sur un an le mois dernier, selon la première estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi. La part des visiteurs internationaux devrait avoir gagné 2,2%, quand celle des touristes helvétiques devrait avoir grappillé 1,5%.

L'Euro féminin aide

Fin juillet, Suisse Tourisme faisait part d'un «taux d'occupation très satisfaisant dans les hôtels» des villes hôtes de l'Euro féminin. A Saint-Gall, les hôteliers se réjouissaient d'un «taux d'occupation exceptionnellement élevé» de 95% à 100% les jours de match. Berne a affiché un taux de remplissage moyen des hôtels a atteint 83%. L'augmentation du nombre de nuitées hôtelières était escomptée de 5% à 10% à Bâle et de 2% à Lucerne.

Le mois de juillet devrait donc participer à la croissance du secteur affichée depuis le début de l'année. De janvier à juin, l'hôtellerie suisse a enregistré 20,4 millions de nuitées, en hausse de 1,4%. L'OFS publiera une seconde estimation le 25 août puis les chiffres définitifs de janvier à juillet le 5 septembre.