L'armée suisse pourrait envoyer 200 soldats pour assurer la paix en Ukraine

1/6 Thomas Süssli est le chef de l'armée suisse. Photo: Philippe Rossier

Raphael Rauch et Philippe Rossier

Monsieur Süssli, le vice-président américain J. D. Vance a déclaré lors de la Conférence sur la sécurité de Munich que l'Europe devait assumer davantage de responsabilités pour sa propre sécurité. Quel effet cela a-t-il eu sur vous?

Thomas Süssli: Pour moi, c'est le signe qu'un tournant est bel et bien arrivé. Je me pose la question suivante: que va-t-il se passer maintenant? S'agit-il seulement d'un premier positionnement et d'autres choses vont-elles suivre? Maintenant, on ne peut plus qu'attendre et observer.

Vous semblez relativement détendu. Pourquoi tout le monde ne réagit-il pas comme vous?

Ce sont surtout les hommes politiques européens qui ne réagissent pas de manière détendue. Mais je ne suis pas l'un d'entre eux.

Vous dormez encore bien?

En fait, je dors toujours bien parce que j'ai des journées bien remplies et que je suis fatigué le soir. Mais bien sûr, je me préoccupe de la manière dont les choses pourraient évoluer. Nous vivons dans un monde multipolaire et les centres de pouvoir que sont les Etats-Unis, la Chine et la Russie se parlent désormais et cherchent des solutions aux grands problèmes. Par le passé, la Suisse a toujours misé sur des voies multilatérales, mais cette époque est révolue.

Trump fulmine, Vance provoque et à propos de l'OTAN, les Américains disent: «Make Nato great again». Qu'en est-il?

Dès 2012, le président Obama a déclaré que les Etats-Unis ne pouvaient pas se concentrer uniquement sur la région du Pacifique et de l'Atlantique. Il a appelé cela le «Pivot to Asia», le «pivot vers l'Asie». Le président Trump a répété dans différents scénarios que pour lui, le challenger stratégique était désormais la Chine. Les Etats-Unis se concentrent ainsi davantage sur le Pacifique. Même si rien n'est encore acté, cela pourrait être le signe que l'Europe n'est plus leur priorité.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe?

L'Europe doit réfléchir à la manière dont elle entend renforcer sa propre sécurité. Et la Suisse, qui se trouve au beau milieu du continent, devra également le faire, car nous faisons partie de l'architecture de la sécurité en Europe.

Et quel rôle la Suisse jouera-t-elle dans ce contexte?

C'est la politique qui en décidera. Ce qui est clair, c'est que nous ne devons pas être un risque pour la sécurité au milieu de l'Europe. Nous devons pouvoir protéger la Suisse de manière crédible – au sol, dans les airs et dans le cyberespace.

Serge Gaillard, en charge de mettre en oeuvre les mesures d'austérité, voit les choses différemment: il recommande que vous mettiez l'accent sur la défense aérienne et la cybersécurité. Car des chars russes sur le Rhin sont peu probables.

Un adversaire potentiel nous attaquera toujours là où nous sommes les plus faibles. Si nous laissons la défense terrestre de côté, nous nous rendons vulnérables à cet endroit. C'est pourquoi nous devons renforcer toutes les capacités dans une première phase.

« 2027 sera l'année la plus dangereuse pour la Suisse »

Vous recevez néanmoins moins d'argent que ce que vous avez demandé. Les politiques considèrent-ils vos scénarios comme alarmistes?

Si nous écoutons les politiques et les services de renseignement européens, nous devons partir du principe qu'en 2027, la Russie sera prête à déstabiliser davantage l'Europe et à laisser le conflit s'envenimer. 2027 sera l'année la plus dangereuse pour la Suisse – c'est à ce moment-là que la différence entre la menace extérieure et nos possibilités sera la plus grande. Nous ne recevrons le système de missiles antiaériens Patriot et les F-35 qu'après 2027.

D'un point de vue militaire, est-il réaliste d'imaginer qu'au troisième millénaire, un petit Etat européen puisse se défendre seul, lui et sa neutralité?

La Suisse est neutre. C'est un point. Tant que nous serons neutres, nous ne rejoindrons pas d'alliance. Point final. Et on attend de nous, en tant qu'Etat neutre, que nous soyons prêts à défendre nous-mêmes notre souveraineté.

Malgré cela, la Suisse coopère de plus en plus avec l'OTAN – depuis peu, même dans des scénarios d'attaque.

Peut-être n'avons-nous pas bien expliqué cela. La Suisse a des frontières communes avec l'Allemagne, la France et l'Italie, pays membres de l'OTAN. L'OTAN s'entraîne à ce qui se passerait si un de ses membres était attaqué. En participant à ces exercices, nous nous entraînons à savoir comment la Suisse se comporterait en tant que pays neutre dans une telle situation. Nous ne participerons pas à des exercices qui touchent à la neutralité. Chaque exercice individuel est autorisé par le Conseil fédéral et avant chaque exercice, nous vérifions s'il est compatible avec la neutralité.

L'armée suisse s'engage également dans la promotion de la paix: au Kosovo, en Bosnie, au Proche-Orient et en Corée du Sud. Que pourraient faire les soldats suisses dans la zone frontalière entre l'Ukraine et la Russie?

La question est hypothétique, car nous ne savons pas encore comment la situation entre l'Ukraine et la Russie va évoluer. En fin de compte, c'est au Conseil fédéral et au Parlement de décider.

Mais en tant que chef de l'armée, vous devez réfléchir à tous les scénarios et vous y préparer. Quel scénario serait envisageable pour la Suisse?

Nous devons faire la distinction entre les engagements de peace-enforcement et les engagements de peacekeeping. Peace-enforcement signifie que la paix doit être imposée par les armes. La Suisse n'y participe pas. Le maintien de la paix présuppose que la Russie et l'Ukraine se mettent d'accord pour cesser les hostilités et acceptent que l'ONU envoie une force de maintien de la paix pour garantir la paix. Cela peut signifier différentes tâches.

A quoi pensez-vous?

Au Kosovo, les militaires suisses prennent par exemple le pouls de la population. Il y a des opérations en cours sur le Golan au Proche-Orient, où des troupes surveillent les sections frontalières avec des observateurs militaires suisses. Dans le domaine de la logistique et des services sanitaires, l'armée suisse est bien positionnée. Il y a un spectre de ce qui est envisageable. La question est de savoir ce dont l'ONU a besoin – et ce que le Conseil fédéral et le Parlement décident. Mais encore une fois, ce sont des questions hypothétiques. Il n'y a pas encore de paix, et il n'y a pas de demande de l'ONU.

Les militaires suisses qui souhaitent s'engager au Kosovo ne font pas vraiment la queue. Qu'est-ce qui serait réaliste dans la perspective de l'Ukraine?

Si nous recevions l'ordre de participer à une mission, nous élaborerions un concept de formation pour entraîner nos membres de milice et les préparer à l'engagement. Ensuite, nous commencerions à recruter et à entraîner les militaires. Nous pourrions vraisemblablement fournir environ 200 soldats dans neuf à douze mois.

Devraient-ils aussi tirer ou seulement observer?

Dans le peacekeeping, comme par exemple au Kosovo, l'utilisation de l'arme n'est autorisée que dans une situation de légitime défense. Le Conseil fédéral et le Parlement décident du mandat.

Pourriez-vous retirer des soldats suisses du Kosovo ou de Bosnie et les transférer dans la zone frontalière entre l'Ukraine et la Russie?

Non, les obligations au Kosovo subsistent. Il faudrait donc des forces supplémentaires. Actuellement, la situation est la suivante: les soldats suisses partent pour six mois au Kosovo ou en Bosnie, puis il y a une rotation. Cela pourrait fonctionner de la même manière en Ukraine – si la politique le veut.

Vous aurez un nouveau chef en mars: Markus Ritter et Martin Pfister veulent succéder à la cheffe du DDPS Viola Amherd. Vous ont-ils déjà contacté depuis qu'ils sont en campagne électorale?

Bien sûr que non! Il n'est pas prévu que quelqu'un s'annonce au chef de l'armée.

Markus Ritter a été très contrarié par le fait que ses fils n'aient pas été autorisés à s'engager dans l'armée – bien qu'ils soient, selon lui, en pleine forme. Le craignez-vous en tant que chef du DDPS?

Non. Quel que soit le nouveau chef du DDPS, il viendra ici, regardera tout et verra les défis auxquels l'armée est confrontée. Je fais mon service pour l'armée et pour le pays. Celui qui sera à la tête du DDPS, je ne le crains pas.