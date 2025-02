1/5 Des drapeaux nationaux ukrainiens flottent au-dessus des tombes de soldats ukrainiens tombés au combat. Photo: Keystone

Daniel Kestenholz

Ce lundi marque le troisième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, si l'on fait abstraction de l'annexion de l'Ukraine orientale et de la Crimée par la Russie à partir de 2014.

Trois ans de guerre ont mis le pays à rude épreuve. Alors que le président Donald Trump insiste pour une fin rapide de la guerre, notamment par le biais de discussions directes avec Moscou, un nouveau rapport du célèbre Institute for the Study of War (ISW) dresse un tableau surprenant de la situation réelle en Ukraine.

Pas une nation au bord du gouffre

Selon ce rapport, l'Ukraine est loin d'être une nation au bord du gouffre et contrôle encore près de 80% de son territoire. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, l'Ukraine a conquis environ 800 km2 grâce à l'invasion de Koursk, mais a perdu environ 78'000 km2.

A l'heure actuelle, le territoire occupé par la Russie représente environ 120'000 km2, soit 20% du territoire ukrainien d'avant 2014. De plus, les progrès militaires de Moscou se sont réduits de 27,94 km2 par jour en novembre 2024 à 16,1 en janvier 2025. A ce rythme, il faudrait plus de 83 ans pour conquérir le reste de l'Ukraine, selon les auteurs de l'ISW.

«La plupart des villes continuent de fonctionner»

Le rapport réfute les affirmations selon lesquelles l'Ukraine serait au bord de l'effondrement. Des villes comme Kiev, Lviv et Odessa sont certes fragilisées, mais résistent malgré les attaques russes qui détruisent des infrastructures importantes. «La plupart des villes ukrainiennes», selon l'analyse, «n'ont pas été détruites et continuent de fonctionner».

L'Ukraine a reçu de l'Europe une aide de plus de 204 milliards de dollars, poursuit le rapport. Le président américain, Donald Trump, a critiqué vendredi le fait que les Européens garantissent leurs fonds pour l'Ukraine sous forme de prêts, alors que son pays, sous la présidence de Joe Biden, avait versé plus de 350 milliards de dollars à Kiev sans obligation de remboursement.

L'aide américaine va en grande partie dans les poches des Etats-Unis

Ce chiffre avancé par Trump est largement exagéré selon les chiffres de l'ISW. Le président ukrainien Volodimir Zelensky affirme que son pays a reçu environ 75 milliards de dollars sur les 177 milliards de dollars d'aide approuvés par le Congrès américain.

Selon l'ISW, «la majeure partie des fonds mis à disposition de l'Ukraine par les Etats-Unis est resté aux Etats-Unis pour financer l'industrie de défense nationale et reconstituer les stocks d'armes américains».

Dans l'ensemble, le rapport de l'ISW décrit un pays éprouvé mais résistant, qui se bat et ne capitule pas. Cela entre en conflit avec la représentation de Trump d'une nation au bord de la destruction. Une divergence qui pourrait influencer de manière décisive les négociations sur la fin de la guerre.

La Russie pourrait renoncer à des avoirs gelés en échange d'un accord de paix

Comme le rapporte Reuters, la Russie pourrait concéder 300 milliards de dollars d'avoirs gelés dans le cadre du règlement de la guerre. Alors que les discussions entre la Russie et les Etats-Unis en sont encore à un stade très précoce, l'idée serait émise à Moscou d'utiliser une grande partie des avoirs russes gelés à l'Ouest pour la reconstruction de l'Ukraine, dans le cadre d'un éventuel accord de paix.

Selon des sources proches des négociations, la Russie pourrait accepter d'utiliser ces fonds publics gelés en Europe. Toutefois, Moscou insisterait pour qu'une partie de l'argent soit dépensée pour le cinquième du pays contrôlé par les forces armées russes.