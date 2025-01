Le rachat de Vodafone Italia par Swisscom est bouclé

Swisscom finalise l'achat de Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros. Cette acquisition stratégique fait de Swisscom le deuxième opérateur télécom en Italie, derrière TIM. La nouvelle entité Fastweb + Vodafone vise une croissance rentable et des synergies importantes.

Mariage Swisscom - Vodafone Italia, c'est fait. Une opération à 8 milliards d'euros. Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Swisscom a finalisé l’acquisition de Vodafone Italia. Toutes les autorisations réglementaires ont été reçues, annonce l’opérateur suisse. Le prix d'achat, révélé précédemment, se monte à 8 milliards d’euros (quelque 7,6 milliards de francs). «La transaction constitue une opération cruciale permettant à Swisscom de réaliser son objectif stratégique de croissance rentable dans le pays (l'Italie)», indique le communiqué publié jeudi matin.

Fastweb (filiale de Swisscom en Italie, leader de l’internet) et Vodafone Italia réunissent leurs infrastructures et leurs compétences en matière de communication mobile et de réseau fixe. «Elles se complètent mutuellement pour faire émerger un fournisseur leader d’offres convergentes en Italie, Fastweb + Vodafone», précise Swisscom.

Économies d'échelle à prévoir

Avec ce rachat, annoncé en février dernier, le géant suisse devient le deuxième fournisseur de télécommunications en Italie, derrière TIM. Le chiffre d'affaires combiné de la nouvelle entité se montera à 7,3 milliards d'euros. La transaction a été finalisée le 31 décembre, soit un peu plus tôt que prévu. Fastweb + Vodafone dégagera une valeur significative pour toutes les parties prenantes et permettra des économies d’échelle, anticipe le géant bleu.

La structure de coûts sera «plus efficace». Des synergies importantes de l'ordre de 600 millions d’euros (en termes de «run rate», performance anticipée) sont attendues. Le CEO de Swisscom Christoph Aeschlimann a relevé que l'opération «renforce Swisscom. Elle générera davantage de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes».

Il ajoute que «dans le même temps, l’engagement sur le marché suisse est maintenu avec des investissements importants et continus dans l’innovation (...) et des infrastructures de nouvelle génération». Les coûts nécessaires à l’intégration (200 millions d'euros) obligent à adapter les prévisions de résultat opérationnel (EBITDA) pour 2024. Swisscom le situe désormais entre 4,3 et 4,4 milliards, contre 4,5 à 4,6 milliards précédemment. Les prévisions pour le chiffre d’affaires restent inchangées.