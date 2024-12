La Confédération reste propriétaire de Swisscom. (archive) Photo: ENNIO LEANZA

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération reste propriétaire majoritaire de Swisscom, faute de meilleure solution. Actuellement, environ 51% des actions de Swisscom sont détenues par la Confédération, relève vendredi le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) dans un communiqué. Afin de préserver l'intérêt de la Confédération en matière de politique de sécurité, l'équipe d'évaluation a estimé qu'il n'existait pas de meilleure solution à court terme que la participation majoritaire.

D'autres possibilités, comme une participation minoritaire ou une scission de Swisscom, ont également été examinées, mais elles ont été jugées moins appropriées et n'ont donc pas été retenues. Sur la base des résultats de l'évaluation, les objectifs stratégiques assignés à Swisscom par le Conseil fédéral seront renouvelés l'année prochaine pour la période allant de 2026 à 2029.

Le rôle de la Confédération en tant qu'actionnaire de Swisscom relève de la responsabilité commune du DETEC et du Département fédéral des finances (DFF). Le Conseil fédéral vérifie régulièrement si les participations de la Confédération dans des entreprises et des établissements devenus autonomes sont encore nécessaires et appropriées. C'est ce que prévoit la stratégie de gouvernement d'entreprise du Conseil fédéral.