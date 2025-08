Des conséquences à long terme menacent les PME

Swissmecanic «met en garde contre les conséquences à long terme» pour les PME de l'industrie suisse et attend du gouvernement qu'il agisse «avec clarté et confiance en soi÷ et utilise «résolument la fenêtre de négociation existante avec les Etats-Unis», selon un communiqué.

«En augmentant unilatéralement les droits de douane sur les produits industriels suisses, le gouvernement américain envoie un signal protectionniste clair», écrit en outre la faîtière des PME du secteur mécanique, électrique et des métaux, qui dépend fortement de l'export.

Source: ATS