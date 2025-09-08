Au programme de ce lundi 8 septembre: un coach Swiss Ski condamné, l'explosion des condamnations chez les jeunes femmes, la caisse publique genevoise avance, la session parlementaire à Berne et pour finir la réunion de l'ONU à Genève.

Sous la douche ou sur la piste, un coach abusait de jeunes skieuses

Un ancien entraineur de Swiss Ski a abusé de jeunes femmes pendant des années (Illustrations). Photo: Shutterstock

Qu'est-ce que nous réserve ce lundi 8 septembre? Réponse:

1 Un ex-coach de Swiss Ski condamné

Un ancien entraîneur d'une association régionale de Swiss Ski a observé des skieuses sous la douche, leur a tiré les cheveux et les a frappées avec un tournevis, écrivent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt», en faisant référence à un jugement rendu au printemps par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne. Il lui a également été reproché d'avoir touché à plusieurs reprises les cuisses ou les hanches de jeunes femmes, sous prétexte de les réchauffer. Les incidents se sont produits pendant des années. Le TAS a suspendu l'homme pour cinq ans de l'encadrement de jeunes athlètes et l'a obligé à suivre une thérapie sur les violences psychologiques et sexuelles.

2 Explosion des condamnations chez les adolescentes

Les condamnations prononcées à l'encontre de jeunes femmes et de filles ont augmenté de 25% au cours des cinq dernières années, rapportent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», se référant aux chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Celles prononcées à l'encontre de jeunes hommes et de garçons ont crû de 17%. La santé mentale pourrait en être l'une des raisons pour expliquer la hausse plus importante chez les femmes, indique dans les journaux le criminologue Dirk Baier. 40% des femmes de moins de 18 ans, interrogées dans le cadre de son étude, ont déclaré souffrir de dépression. Ce pourcentage est deux fois plus élevé que chez les jeunes hommes.

3 Genève prépare sa caisse publique, Berne semble réceptif

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a accueilli de «manière bienveillante» le projet d'une caisse publique cantonale d'assurance-maladie à Genève, assure le ministre genevois de la santé Pierre Maudet lundi dans la «Tribune de Genève» et «24 heures». Le conseiller d'Etat libéral-radical dit avoir «le sentiment d'une possible ouverture à Berne» pour le projet qui doit être approuvé au niveau fédéral pour être lancé. Des modélisations sur la masse critique et le capital sont en cours d'élaboration, ajoute Pierre Maudet, rappelant qu'un rapport d'étape sera transmis au Conseil d'Etat genevois au début de l'automne.

4 Berne ouvre sa session sur les salaires des patrons de banques

La session parlementaire d'automne s'ouvre lundi à Berne aux Chambres fédérales. Le Conseil national débattra notamment des salaires des patrons des grandes banques. Au Conseil des Etats, il sera question de renforcer la formation professionnelle supérieure, afin de couvrir le besoin de main-d'œuvre qualifiée.

5 A Genève, l’ONU débat de l’Ukraine et de Gaza

Le Conseil des droits de l'homme se réunit à partir de lundi à Genève pour un mois de travaux dans un climat de coupes financières à l'ONU. L'Ukraine et la situation dans la bande de Gaza seront au centre des discussions.