Découvrez les plus belles photos de presse suisses de 2024

Le Swiss Press Photo récompense chaque année les plus belles photos de presse à travers six catégories. Voici les premiers prix de la cuvée 2025!

Actualité – Anne Morgenstern – «Swifties»

La Suisse n’échappe pas au phénomène Taylor Swift, en tournée mondiale en 2024. C’est avant l’étape helvétique de la pop star américaine qu’Anne Morgenstern a saisi la joyeuse euphorie des fans absolues que sont les «Swifties». Outre leur jeunesse, leurs manucures, les bracelets d’amitié qu’elles s’échangent, et les smartphones, qui ne sont jamais loin de leurs mains, illuminent la scène nocturne d’un club zurichois.

Vie Quotidienne – Sébastien Anex – «Endlich Sonne!»

«Enfin, le soleil!»: après quatre mois dans l’ombre, le soleil revient éclairer la commune de Lütschental, dans une vallée de l’Oberland bernois, et cette dernière semble alors émerger de leur torpeur, comme des animaux qui sortent d’hibernation. Un retour à la vie illustré avec beauté et éloquence par Sébastien Anex, le tout avec une touche d’humour.

Histoires suisses – Rahel Zuber – «Nährstoff Konzentration»

Ces photographies de paysages bucoliques ou agricoles par Rahel Zuber ont-elles été abîmées par le temps, ou peut-être par les éléments? En fait, les négatifs photos ont été littéralement contaminés par des liquides recueillis dans les environs, dans lesquels la photographe les a plongés durant une semaine avant de les développer. En résulte une réflexion sur la pollution des eaux, ou quand la photographie permet littéralement de révéler ce qui est invisible à l’œil nu.

Portrait – Kostas Maros – «Ich bin das letzte verbliebene Fräulein»

La lumière de Kostas Maros caresse un visage profondément ridé, éclairé d’un regard malicieux et serein. Les images donnent envie d’en savoir plus sur la personne que nous regardons. Il s’agit de Noémi Speiser, 97 ans. Pionnière de la recherche dans le textile, la Bâloise coud toujours ses propres vêtements et revendique haut et fort de se faire encore appeler «mademoiselle».

Sport – Joseph Khakshouri – «Rad WM Zürich»

Sous l’œil de Joseph Khakshouri, les championnats du monde de cyclisme et paracyclisme sur route de l’Union cycliste internationale (UCI), qui se sont déroulés dans le canton de Zurich en septembre 2024, deviennent un véritable théâtre en noir et blanc. Une dramaturgie d’ombres et de lumière dans laquelle les éléments – la pluie ou le soleil, la vitesse et les différentes perspectives – prennent le pas sur les coureurs.

Insternational – Dominic Nahr – «Die Grüne Linie»

En dix ans, la guerre civile qui ravage le Yémen a fait près de 400'000 victimes et 4 millions de déplacés. De la ville de Ta’izz, partagée entre les forces gouvernementales et la milice houthie, Dominic Nahr a ramené des images dont se dégagent un sentiment d’abandon et la tension d’armes toujours brandies: ruines de bâtiments éventrés, visages fermés, enfants en quête d’eau dans les décombres, jeune femme munie d’une prothèse... Et cette image de deux jeunes qui contemplent leur ville, résumant une vie laissée en suspens.

Exposition itinérante

Ces travaux seront visibles dans l'exposition itinérante «Swiss Press Photo 25» qui s'ouvrira le 9 mai prochain au Musée national de Zurich. Elle sera ensuite présentée à la Bibliothèque nationale à Berne (dès le 9 juillet), au Château de Prangins (dès le 21 novembre) et au Castel Grande à Bellinzone de février à avril 2026.

Les lauréats recevront leurs prix le 25 avril à Berne, jour de la proclamation du photographe de presse de l'année. A cette occasion, la Fondation Reinhardt von Graffenried remettra également les Swiss Press Awards dans les domaines de la presse écrite, en ligne, de l'audio, de la vidéo et du journalisme local.