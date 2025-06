Les Etats-Unis renforcent leur contrôle sur les partenaires commerciaux présentant d'importants excédents. La Suisse et l'Irlande ont été placées sur une liste de surveillance. Quelles en sont les raisons et pourquoi la Suisse s'est retrouvée sur cette liste?

Photo: AFP

Nicola Imfeld avec SDA

La Suisse est dans le collimateur de Donald Trump et de son gouvernement. Le ministère américain des Finances a placé la Suisse, avec l'Irlande, sur une nouvelle liste de surveillance qui compte désormais huit pays au total. L'autorité veut surveiller particulièrement les pratiques monétaires et les mesures économiques de ces pays, comme elle l'a indiqué dans un communiqué jeudi soir (heure locale).

La Suisse et les huit autres pays présenteraient un important excédent commercial, indiquait un rapport du ministère américain des Finances sur les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis. «Reuters» a cité ce rapport jeudi soir. Selon l'agence de presse, il s'agit du «premier rapport monétaire semestriel depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et le dernier qui se réfère également à l'époque où Joe Biden était président».

Le gouvernement américain sous la présidence de Donald Trump n'accepte pas de relation commerciale déséquilibrée, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent, cité dans le communiqué accompagnant le rapport.

Prétendue manipulation des devises

L'objectif du ministère serait de lutter contre les pratiques monétaires déloyales. Selon Bessent, le ministère des Finances durcira ses sanctions en cas de manipulation. L'année dernière, aucun partenaire commercial important des Etats-Unis n'a toutefois manipulé le taux de change de sa monnaie par rapport au dollar américain afin de s'assurer un avantage concurrentiel dans le commerce international.

La Suisse et l'Irlande figurent sur la liste en raison d'un excédent de la balance des paiements courants avec les Etats-Unis, considéré comme excessif par Washington. Selon les données du rapport, l'excédent de la balance des paiements courants de l'Irlande s'élève à 17,2% de son produit intérieur brut (PIB) et celui de la Suisse à 5%. La balance des paiements courants regroupe toutes les transactions financières entre deux pays, qu'il s'agisse de commerce, d'investissement ou de transfert de fonds.

Commerce entre la Suisse et les Etats-Unis

L'excédent commercial de biens et de services de la Suisse avec les Etats-Unis a augmenté l'année dernière, indique le rapport du ministère des Finances. Fin 2023, l'excédent s'élevait à 5,4 milliards de dollars et un an plus tard à 17 milliards de dollars. La raison en serait notamment le commerce de l'or et, dans une moindre mesure, l'augmentation des importations de produits pharmaceutiques aux Etats-Unis. Les crises contribueraient à l'augmentation de l'excédent commercial de la Suisse avec les Etats-Unis. La demande de livraisons physiques d'or aux Etats-Unis augmenterait alors, écrit l'autorité.

Le commerce des services est toutefois plus important pour la Suisse que le commerce des marchandises. Dans ce domaine, les Etats-Unis sont le principal partenaire commercial du pays, comme l'indiquait début avril un rapport économique de l'ambassade de Suisse aux Etats-Unis. Selon les données du ministère américain des Finances, les Etats-Unis exportent des services vers la Suisse, ce qui aurait conduit à un excédent de 21 milliards de dollars en 2024.

Le Conseil fédéral travaille à un accord

Dernièrement, le déficit du commerce extérieur des Etats-Unis s'est réduit. En effet, les importations de marchandises aux USA ont fortement diminué en raison de la politique douanière de Trump. Trump a annoncé ou introduit temporairement des droits de douane nettement plus élevés pour les marchandises de nombreux pays - dont la Suisse avec 31 pour cent. Beaucoup sont actuellement encore suspendus, même la Suisse ne paie actuellement « qu'un » droit de douane de 10%.

Et le Conseil fédéral s'efforce actuellement de trouver une solution avec les Etats-Unis dans le litige douanier. Pour ce faire, il a adopté fin mai un projet de mandat de négociation. Les cantons et les responsables de la politique étrangère au Parlement doivent maintenant s'en occuper. Les négociations pourront ensuite commencer.