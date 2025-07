Au menu de ce jeudi 24 juillet: Proton dit au revoir à la Suisse, un médecin accusé d'homicide par négligence, Genève et la péréquation, la faune victime des conditions météo et pour finir, un peu de foot.

Andy Yen, directeur de la société genevoise Proton a décidé de délocaliser ses serveurs en Allemagne et en Norvège.

Pour vous accompagner en ce jeudi 24 juillet, Blick, avec l’aide de l’ATS, fait le point sur les actus suisses à suivre aujourd’hui. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer:

1 Une entreprise technologique boude la Suisse

La société technologique genevoise Proton gèle ses investissements en Suisse à cause des risques engendrés par une révision de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, rapportent jeudi «Le Temps», le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». «La proposition du conseiller fédéral Beat Jans est extrême: elle vise à imposer en Suisse une surveillance de masse jugée pourtant illégale, non seulement dans l'Union européenne, mais aussi aux Etats-Unis», indique dans «Le Temps» Andy Yen, directeur de Proton. L'entreprise a ainsi décidé d'installer ses serveurs en Allemagne et en Norvège plutôt qu'en Suisse pour faire tourner sa propre intelligence artificielle (IA), Lumo. L'investissement s'élève à 100 millions de francs.

2 L'heure du verdict pour un médecin accusé d'homicide

La justice neuchâteloise rend jeudi à 14h00 son verdict dans le procès d'un médecin accusé d'homicide par négligence. Le Ministère public reproche au prévenu de n'avoir pas ordonné l'hospitalisation de son patient qui est décédé à son domicile quelques jours après sa visite médicale. Il a requis contre le prévenu une peine de 50 jours-amende. L'avocat de la défense demande l'acquittement. Le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers devra dire s'il existe un lien de causalité adéquate entre une éventuelle violation des règles de la médecine et le décès du patient.

3 Genève passe à la caisse

Blick révèle que pour l’année 2026, la péréquation financière va atteindre un niveau record de 6,41 milliards de francs, répartis entre 7 cantons contributeurs et 19 cantons bénéficiaires. Parmi les donateurs figurent notamment Zoug, Zurich et Genève, dont le versement passera de 253 millions en 2025 à 378 millions en 2026, en raison de l’explosion de ses recettes fiscales liées au négoce des matières premières. Les inégalités entre cantons forts et faibles montent en flèche et Genève devrait devenir le futur plus grand contributeur du système intercantonal.

4 Le rouge-queue victime de la tempête

La tempête qui a frappé La Chaux-de-Fonds (NE) le 24 juillet 2023 a fait une victime collatérale, le rouge-queue à front blanc, relate jeudi «ArcInfo». Ce passereau d'une quinzaine de centimètres de haut a vu ses effectifs chuter dans la ville depuis l'événement météorologique, explique dans le journal Jacques Laesser, ornithologue et chef de projet pour la station ornithologique suisse de Sempach (LU), qui appuie un groupe d'ornithologues locaux qui suit l'oiseau depuis 2003. Cette raréfaction semble essentiellement due à la disparition des grands arbres et non à une mortalité plus élevée durant la tempête. Cette chute de la présence du rouge-queue est particulièrement importante le long du tracé de la tempête, relève Jacques Laesser. En revanche, l'espèce semble bien se porter dans les quartiers épargnés par les vents.

5 Lancement de saison pour le LS

Le FC Lausanne-Sport (LS) et le FC Lugano lancent leur saison de football jeudi soir à l'occasion de la Coupe d'Europe. Le LS se déplace à Skopje avec son nouvel entraîneur Peter Zeidler pour y affronter le Vardar à l'occasion du 2e tour de qualifications de la Conference League. Quant aux Luganais, c'est à Thoune qu'ils reçoivent les Roumains de Cluj pour le match aller du 2e tour de qualifications de l'Europa League.