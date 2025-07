En 2026, le pot commun intercantonal atteint un record avec 6,41 milliards de francs. Berne encaisse la coquette somme de 1,57 milliard, Zoug est le plus gros contributeur. Deux cantons romands sont en tête du montant reçu par habitant.

De plus en plus riche, ce canton romand devra arroser les autres en 2026... et ça pique

En Suisse, un flux d'argent considérable passe chaque année des cantons à forte capacité financière aux cantons à faible capacité financière. L'Administration fédérale des finances a déjà calculé les chiffres pour 2026: 7 cantons devront passer à la caisse pour 19 cantons qui bénéficieront de la cagnotte intercantonale. Le tout avec des sommes record!

Au total, 6,41 milliards de francs seront versés à la péréquation financière de la Confédération et des cantons. Sur ce montant, 2,21 milliards proviennent des sept cantons donateurs à forte capacité financière. Selon le Département des finances, cela doit permettre de «réduire sensiblement l'inégalité de la capacité financière entre les cantons». Blick a examiné les chiffres à la loupe.

Ils puisent dans la cagnotte

En chiffres absolus, le canton de Berne est clairement en tête des 19 cantons bénéficiaires: il reçoit 1,57 milliard de francs alors qu'il n'est ni le plus grand canton en termes de superficie ni le plus peuplé. La situation se présente différemment si l'on considère les paiements par habitant: le Valais et le Jura sont alors en tête du classement. Le Valais reçoit 2396 francs par habitant, le Jura 2384 francs. Berne se situe à la 8e place de ce classement.

Uri et Glaris reçoivent également beaucoup d'argent par habitant. Ils sont suivis de près par Fribourg, Soleure et Neuchâtel. Le canton d'Argovie compte parmi les grands bénéficiaires en chiffres absolus: il reçoit au total 599 millions de francs.

Ces cantons qui paient pour les autres

Sans surprise, Zoug et Zurich sont en tête des cantons donateurs, du moins en chiffres absolus. Alors que la contribution du canton de Zoug augmente de 36 millions de francs par rapport à l'année précédente, celle de Zurich est allégée. En 2026, le canton le plus peuplé de Suisse devra encore payer 391 millions de francs. Zurich reste ainsi à la deuxième place des contributeurs nets, mais la tendance à la baisse se poursuit. A titre de comparaison, Zurich versait encore 517 millions en 2020.

Zoug se démarque donc clairement de tous les autres et c'est particulièrement frappant en ce qui concerne les paiements par habitant: avec 3571 francs, le canton de Zoug est loin devant et paie plus du double comparé au deuxième canton, Schwytz, qui arrive à 1604 francs par habitant. Cela témoigne du fait que les recettes continuent de couler à flot dans le paradis fiscal de Zoug.

Genève et le négoce des matières premières

Genève doit également mettre la main à la poche. En 2025 déjà, sa contribution a massivement augmenté pour atteindre 253 millions de francs. Pour 2026, le paiement augmentera encore nettement à 378 millions de francs au total.

Cela s'explique par les énormes recettes fiscales de ces dernières années. Pour 2024, par exemple, un déficit de 48 millions avait été budgété. Au lieu de cela, le canton a réalisé 541 millions de bénéfices. Comme les calculs pour l'année à venir se basent toujours sur les chiffres des années précédentes, le canton devrait devenir le plus grand contributeur en 2028.

La différence marquée entre le budget et le bénéfice réel du canton de Genève s'explique par les entreprises de négoce de matières premières qui y sont implantées. La guerre en Ukraine et la crise énergétique ont entraîné une forte hausse des prix des matières premières, ce qui a généré des recettes inattendues pour le canton.

Pourquoi le petit Schwytz fait-il partie des grands contributeurs?

Entre Zoug, Genève et Zurich, le petit canton de Suisse centrale est presque relégué à l'arrière-plan: pourtant, Schwytz occupe la deuxième place des cantons donateurs dans le calcul par habitant. Comment se fait-il que le canton fasse partie des grands contributeurs?

Schwytz a deux atouts: d'une part sa situation à la périphérie de l'espace économique zurichois, d'autre part le taux d'imposition bas. De plus, le canton a marqué des points dans le cadre de l'exode urbain grâce à de vastes surfaces non construites, il a attiré de nombreux nouveaux arrivants fortunés. Cela a entraîné une forte augmentation des recettes fiscales.

Et l'effet se poursuit encore aujourd'hui: les chiffres pour l'année de référence 2026 montrent qu'avec un revenu moyen de 42'474 francs par habitant, Schwytz n'est dépassé que par le canton de Zoug.

L'écart se creuse

L'écart entre les cantons économiquement forts et faibles continue de se creuser. Les cantons à fort potentiel de ressources ont de plus en plus de moyens à disposition, tandis que les cantons financièrement plus faibles continuent de reculer.

Parallèlement, les contributions des cantons donateurs comme Zoug, Genève et Schwytz ne cessent d'augmenter. Cela se reflète également dans la répartition entre les profiteurs et les payeurs dans la péréquation intercantonale: alors qu'en 2025 18 cantons profitent encore de la péréquation financière, ils seront 19 en 2026. Désormais, Obwald fait également partie des cantons bénéficiaires. Le canton recevra à l'avenir plus qu'il ne versera.

Un autre signe que le fossé financier entre les cantons se creuse est le nouveau record de la péréquation financière: en 2026, 6,41 milliards de francs au total seront versés. Un montant jamais atteint auparavant. A titre de comparaison, les paiements s'élevaient encore à 5,28 milliards de francs en 2020.