Le Service de renseignement suisse alerte sur les menaces d'espionnage et de terrorisme. Dans son rapport annuel, il souligne que la Suisse reste une cible stratégique pour les espions étrangers, notamment russes et chinois.

Le directeur démissionnaire du SRC, Christian Dussey, prévient: la Suisse est une cible des espions russes et chinois. (Archives) Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse reste une cible stratégique pour les espions dans un contexte de tensions internationales. Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) identifie aussi le terrorisme djihadiste comme une menace sérieuse dans son rapport annuel publié mercredi.

On voit se dessiner les contours d'une confrontation mondiale entre, d'un côté, les Etats-Unis, et de l'autre la Chine et la Russie, constate le SRC. Conséquence: en tant que siège de nombreuses organisations internationales et centre d'innovation, la Suisse est dans la ligne de mire des services de renseignement étrangers, en premier lieu russes et chinois.

Radicalisation inquiétante

La Russie, l'Iran et la Corée du Nord tentent aussi de plus en plus d'obtenir via la Suisse des biens à double usage et des technologies pour leurs programmes militaires et nucléaires.

La menace terroriste inspirée par le djihadisme contre les intérêts juifs et israéliens est par ailleurs toujours élevée en Suisse. La radicalisation en ligne des jeunes constitue un défi majeur, la détection précoce est essentielle, estime le SRC.