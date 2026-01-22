Au programme de ce jeudi 22 janvier: une célèbre actrice suisse volée par son banquier, les appartements de Carl-Vogt loués à prix d'or, Mauro Poggia face à un violent message anonyme, Trump en tête d'affiche du WEF et, enfin, la droite s'allie contre le fonds climat.

La James Bond girl suisse accuse son banquier de lui avoir volé des millions

Pour bien commencer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente l'essentiel de l'actualité suisse de ce jeudi 22 janvier. On est parti!

1 Ursula Andress perd des millions dans des transactions suspectes

L'actrice suisse Ursula Andress, 89 ans, a porté plainte après avoir vu une grande partie de sa fortune de 18 millions de francs engloutie dans des transactions douteuses ordonnées à son insu par un financier décédé l'an dernier, rapportent jeudi la «Tribune de Genève» et «24 heures». L'homme, qui se serait donné la mort, est déjà visé par une enquête en France, soupçonné d'avoir escamoté la fortune d'un autre client, l'héritier d'Hermès, Nicolas Puech. L'ex-James Bond Girl se retrouverait, sans qu'elle l'ait demandé, avec une collection d'objets d'art contemporain de plusieurs millions de francs, mais dont la valeur réelle n'est pas connue, pas plus que sa localisation. Une autre partie de la fortune de l'actrice aurait servi à acheter des actions à la valeur douteuse, voire nulle. Plusieurs millions supplémentaires se seraient ainsi volatilisés.

2 Les appartements de Carl-Vogt sont désormais proposés à prix très élevés

A Genève, plus d’une centaine de locataires des allées 35 à 43 du boulevard Carl-Vogt voient leur bail résilié, tandis que la régie Naef cherche déjà de nouveaux locataires pour deux trois-pièces à des loyers doublant le tarif actuel, comme le révèle ce jeudi la «Tribune de Genève». La régie invoque des rénovations lourdes, mais l’absence de permis de construire laisse planer le doute sur l'ampleur des travaux et la spéculation sur les prix. Selon l'Asloca, la hausse s’explique aussi par la modification du taux de rendement autorisé par le Tribunal fédéral, permettant aux propriétaires de fixer des loyers élevés. Ces immeubles, protégés par la loi Blondel, conservent toutefois leur cachet historique, limitant les transformations majeures aux intérieurs comme cuisines et salles de bains.

3 Mauro Poggia porte plainte après un message anonyme

Le conseiller aux Etats Mauro Poggia (Mouvement citoyen genevois (MCG)/GE) a déposé une plainte pénale après avoir reçu un message anonyme extrêmement violent, consécutif à un message controversé diffusé sur le réseau social Facebook par l'élu genevois, relate jeudi «Le Temps». Le Ministère public de la Confédération (MPC) examine la plainte, a indiqué l'instance au journal. «Là [...] la limite a été dépassée», explique Mauro Poggia. «Cela me touche profondément. Leur but est de créer la peur et de jeter l'opprobre. Il ne faut surtout pas se plier à ce genre d'injonction». Dans son message polémique, retiré depuis lors, le sénateur genevois avait écrit que le tragique incendie du Nouvel An à Crans-Montana (VS) était «un drame inespéré» pour Israël, qui pouvait ainsi poursuivre en silence «son épuration ethnique à Gaza et ses exactions en Cisjordanie».

4 Donald Trump à nouveau star du WEF

Le président américain Donald Trump sera à nouveau la tête d'affiche du Forum économique mondial (WEF) jeudi à Davos (GR). La première séance de son «Conseil de paix» doit avoir lieu dans la station de ski, au lendemain du discours fleuve du milliardaire républicain donné au Centre des Congrès. Plusieurs dirigeants sont annoncés. La Suisse n'y participera pas.

5 La droite lance sa campagne contre le fonds climat

L'alliance «Non à un fonds climat», composée du Parti libéral-radical (PLR), de l'Union démocratique du centre (UDC), du Centre, d'economiesuisse et de l'usam, se lance jeudi dans la campagne contre l'initiative de la gauche, qui demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050. Un tel projet dépasse largement les possibilités financières de la Confédération, avance l'alliance. Cela a pour conséquence une hausse massive des impôts pour la classe moyenne et des mesures d'économie drastiques, ajoute-t-elle.