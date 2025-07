Une première meute de loups s'installe à Schwytz

Le canton de Schwyz confirme la présence de sa première meute de loups. Deux louveteaux et un adulte ont été photographiés dans la région du Wägital, à la frontière avec Glaris. Les autorités cantonales surveillent la situation.

Une première meute de loups s'est installée dans le canton de Schwytz. (image d'illustration) Photo: IMAGO/Bildagentur Monn

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Schwyz compte désormais sa première meute de loups. Un piège photographique a immortalisé deux louveteaux avec un loup adulte dans la région du Wägital, proche du canton de Glaris.

La photo confirme les suppositions des autorités cantonales. Ces dernières avaient suspendu l'ordre de tirer un loup, lorsque les indices de la présence d'une meute étaient apparus.

Où vit la meute?

Des observations supplémentaires doivent, à présent, apporter davantage d'informations sur le nombre de jeunes loups et sur la zone où vit la meute, écrit mercredi le canton de Schwyz. Selon les spécialistes, la meute vit probablement à la fois en terres schwyzoises et glaronaises, le Wägital étant une région limitrophe, dans l'est du canton. Les deux cantons surveillent donc ensemble la situation.

La régulation des meutes de loups étant de la compétence de la Confédération, les deux cantons formuleront une demande d'autorisation au moment adéquat, indiquent les autorités schwyzoises. Cette régulation n'est autorisée qu'à certaines conditions et avec l'accord de l'Office fédéral de l'environnement.