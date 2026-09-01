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«Elle se plaint de son 80D»
Un site financier sanctionné pour des propos sexistes envers une élue

Le Conseil suisse de la presse a critiqué Inside Paradeplatz pour avoir réduit la conseillère nationale Anna Rosenwasser à son physique. Une plainte pour discrimination a été admise mardi.
Publié: 11:07 heures
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Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
La conseillère nationale Anna Rosenwasser, le lundi 18 décembre 2023 au Parlement fédéral à Berne
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une conseillère nationale ne peut pas être réduite à son tour de poitrine. Le Conseil suisse de la presse (CSP) a admis une plainte contre le portail financier alémanique Inside Paradeplatz. L'auteur d'un article publié par le site puise dans d'anciennes déclarations de la conseillère nationale Anna Rosenwasser (PS/ZH) à propos de sa taille de soutien-gorge et les relie au bilan de son travail parlementaire. Il qualifie ses prestations politiques de médiocres.

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«Anna Rosenwasser porte un fardeau. Elle se plaint de son 80D. C'est effectivement très volumineux. En sport automobile, cela reviendrait à 400 chevaux», écrit-il, selon une prise de position publiée mardi par le Conseil suisse de la presse. Inside Paradeplatz s'est défendu en affirmant que les personnages publics doivent pouvoir supporter les critiques acerbes. Selon lui, de telles déclarations sont de nature à décrire leur travail de manière percutante.

Pour le CSP, il est permis de critiquer durement les femmes et les hommes politiques. Il n'est par contre pas permis de réduire à ce point une personne à ses caractéristiques physiques que l'évaluation de leurs prestations n'a plus aucune valeur informative. Selon lui, le tour de poitrine d'Anna Rosenwasser ne présente aucun lien matériel avec sa manière d'exercer son mandat. L'article viole par conséquent l'interdiction de la discrimination, conclut le Conseil suisse de la presse.

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