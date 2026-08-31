Un jeune homme se noie dans le lac des Quatre-Cantons

ATS Agence télégraphique suisse
Un jeune homme de 18 ans s'est noyé dans le lac des Quatre-Cantons, près de Buochs (NW). Il avait disparu dans l'eau dimanche après-midi alors qu'il nageait et était porté disparu depuis, a annoncé la police nidwaldienne lundi.
Le jeune homme se trouvait à bord d'un pédalo en compagnie d'autres personnes. Deux personnes ont sauté à l'eau. Pour des raisons encore inconnues, le jeune s'est trouvé en difficulté. Malgré les tentatives de sauvetage de ses compagnons, il n'est pas remonté à la surface.
Lundi matin, il a été repêché mort par des plongeurs de la police. La victime est un ressortissant portugais résidant au Royaume-Uni. Il séjournait en Suisse avec des membres de sa famille.
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