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Drame près de Buochs
Un jeune homme se noie dans le lac des Quatre-Cantons

Un jeune homme de 18 ans s'est noyé dimanche dans le lac des Quatre-Cantons, près de Buochs (NW). Malgré les tentatives de sauvetage, son corps a été retrouvé lundi par les plongeurs de la police.
Publié: 17:51 heures
Un jeune homme de 18 ans s'est noyé dimanche dans le lac des Quatre-Cantons. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune homme de 18 ans s'est noyé dans le lac des Quatre-Cantons, près de Buochs (NW). Il avait disparu dans l'eau dimanche après-midi alors qu'il nageait et était porté disparu depuis, a annoncé la police nidwaldienne lundi.

Le jeune homme se trouvait à bord d'un pédalo en compagnie d'autres personnes. Deux personnes ont sauté à l'eau. Pour des raisons encore inconnues, le jeune s'est trouvé en difficulté. Malgré les tentatives de sauvetage de ses compagnons, il n'est pas remonté à la surface.

Lundi matin, il a été repêché mort par des plongeurs de la police. La victime est un ressortissant portugais résidant au Royaume-Uni. Il séjournait en Suisse avec des membres de sa famille.

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