Swissinfo a été critiqué par le Conseil suisse de la presse pour ne pas avoir suffisamment permis à un expert russe de répondre à de graves accusations dans un article de 2024 sur le scandale financier Magnitski.

Swissinfo est rappelé à l'ordre par le Conseil suisse de la presse

Swissinfo est rappelé à l'ordre par le Conseil suisse de la presse

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil suisse de la presse a partiellement donné suite à une plainte déposée contre Swissinfo. Dans un article consacré à l'affaire Magnitski, le portail d'information a manqué à son obligation d'entendre les parties concernées dans le cas d'accusations graves.

Un article publié à l'été 2024 par Swissinfo est à l'origine du litige. Diffusé en allemand et en anglais, il portait sur l'affaire Magnitski, un scandale international de blanchiment d'argent russe dans lequel la Suisse a joué un rôle. Le texte reprochait aux autorités helvétiques, et notamment au Ministère public de la Confédération (MPC), d'avoir mené des enquêtes insuffisantes.

L'article critiquait en particulier un expert de la Russie mandaté par le MPC. Son nom complet y était cité et de graves reproches étaient formulés à son encontre. Il lui était notamment reproché d'avoir accepté des invitations pour de coûteuses parties de chasse en Russie. Des faits pour lesquels il avait été condamné en 2019 pour prise d'avantage en rapport avec sa fonction.

En septembre 2024, l'expert a saisi le Conseil suisse de la presse (CSP). Il a fait valoir que la citation de son nom était préjudiciable et qu'il n'avait pas eu la possibilité de prendre position sur les graves accusations le visant avant la publication.

Intérêt public prépondérant

Le CSP a partiellement admis la plainte. Pour lui, la citation du nom de l'expert se justifiait. L'instance a estimé qu'il existait un intérêt public prépondérant à l'identifier, en raison de sa fonction centrale dans une affaire d'ampleur internationale qui a mis à mal la réputation de la Suisse.

En revanche, le Conseil a admis la plainte sur le second point. Il a considéré que Swissinfo n'avait pas respecté son obligation d'entendre la personne visée. Le média s'est contenté d'une seule tentative de prise de contact par courriel pour obtenir le point de vue de l'expert. Cette démarche a été jugée insuffisante par le CSP au vu de la gravité des reproches formulés dans l'article.

Sergueï Magnitski (1972–2009) était un conseiller fiscal et expert-comptable russe. Il s’est fait connaître à l’échelle internationale après avoir mis au jour une affaire de corruption de grande ampleur au sein des autorités russes, qui avait privé l’Etat russe d’environ 230 millions de dollars (186 millions de francs au cours actuel).

Une partie de ces fonds a atterri, au moins temporairement, sur des comptes suisses. L'homme est décédé en 2009 en détention, dans des circonstances non élucidées.