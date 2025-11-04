Publié: il y a 11 minutes

Le canton de Soleure approuve une aide de 4,6 millions de francs pour l'aciériste Stahl Gerlafingen. Cette décision ouvre la voie à un soutien fédéral pour l'entreprise, dans le cadre d'un plan d'aide transitoire aux sidérurgistes stratégiques jusqu'en 2028.

Le canton de Soleure injecte 4,6 millions dans Stahl Gerlafingen

Un employé de Stahl Gerlafingen Ltd. enroule une bobine de barres d'armature en acier, le 14 novembre 2008. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Soleure va injecter 4,6 millions de francs dans l'aciériste en difficulté Stahl Gerlafingen. Le parlement a approuvé mardi ce crédit, ouvrant ainsi la voie à un soutien financier de la Confédération.

Le Grand Conseil soleurois a adopté mardi par 63 voix contre 24 la contribution proposée par l'exécutif. Cette aide, destinée à prendre en charge une partie des coûts d'électricité pendant quatre ans, ne faisait toutefois pas l'unanimité: le PVL s'y opposait, le PS et les Vert-e-s y étaient favorables. La droite était divisée sur la question.

En mars dernier, le Conseil fédéral a décidé un soutien transitoire d'une durée de quatre ans aux entreprises sidérurgiques d'importance stratégique, avec effet rétroactif au 1er janvier. Cette aide est toutefois conditionnée à une aide financière du canton d’implantation aux entreprises concernées. Stahl Gerlafingen (SO), Swiss Steel (LU), Novelis (VS) et Constellium (VS) devraient bénéficier de ce soutien transitoire jusqu'à fin 2028.