Nouvelle baisse des recettes des partis politiques en 2025

En 2025, les partis ont annoncé avoir enregistré des recettes à hauteur de 24,6 millions, indique le Contrôle fédéral des finances. Soit un million de moins que l'année précédente.

ATS Agence télégraphique suisse

Les recettes des partis politiques ont à nouveau baissé en 2025. Neuf partis ont annoncé 24,6 millions de francs pour l'année passée, soit un million de moins qu'en 2024. Le PS annonce encore une fois le montant le plus élevé, avec 7,9 millions (8,2 en 2024).

Le PLR a lui déclaré 4,8 millions, contre 6,6 millions en 2024, indique lundi le Contrôle fédéral des finances (CDF) dans un communiqué. Suivent l'UDC avec 3,8 millions (2,8 en 2024), le Centre avec 2,7 millions (2,6 en 2024), les Vert-e-s avec 1,8 million (pareil en 2024) et le PVL avec 1,2 million (pareil en 2024).

Pas un tableau complet

L'UDF, le PEV et le MCG ont annoncé des recettes en dessous d'un million. La Lega dei Ticinesi n'a rien déclaré. Les partis doivent indiquer leurs recettes par catégories. Les dons doivent être déclarés à partir de 15'000 francs.

Le financement des partis pour une année civile ne permet pas de brosser un tableau complet, selon le CDF. Il estime ne pas être l'organe adéquat pour établir ce contrôle. Une évaluation est en cours pour examiner la mise en oeuvre de la loi.