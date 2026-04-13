La Suisse a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 27,3 % depuis 1990, selon l’Office fédéral de l’environnement. Le secteur du bâtiment enregistre la plus forte baisse, tandis que les transports restent le principal émetteur.

La Suisse a nettement réduit ses émissions de gaz à effet de serre

La Suisse a nettement réduit ses émissions de gaz à effet de serre

En un peu plus de 30 ans, de 1990 à 2024, la Suisse a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 27,3 %, d'après l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Le secteur du bâtiment enregistre la plus importante diminution, en comparaison aux autres secteurs.

Au total, la Suisse a émis 40,1 millions de tonnes d’équivalents CO2 en 2024, soit environ 0,5 million de moins qu’en 2023, d'après l'inventaire suisse des gaz à effet de serre publié lundi par l'OFEV. L’inventaire sera remis mi-avril 2026 au Secrétariat de l’ONU sur les changements climatiques.

Les émissions liées au secteur du bâtiment sont celles qui ont le plus diminué, de 47% par rapport à 1990. En cause, la «forte hausse du nombre de pompes à chaleur installées ces dernières années», selon l'OFEV.

Utilisation accrue des biocarburants

Les émissions du secteur de l’industrie se sont élevées en 2024 à 8,9 millions de tonnes d'équivalents CO2, soit environ 33 % de moins qu'en 1990.L’inventaire prend en compte pour la première fois les émissions négatives produites par l’industrie. Au total, 705 tonnes de CO2 a été capté dans des installations de biogaz et est stocké dans du béton recyclé, d'après le communiqué.

Les émissions générées par le secteur des transports ont atteint 13,4 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2024. Elles ont été inférieures de presque 10% à celles de 1990, en partie à cause d'une utilisation accrue des biocarburants.

Les transports sont responsables de la majorité des émissions

Enfin, les émissions causées par l’agriculture n’ont pas évolué en 2024. Elles sont à 6,6 millions de tonnes d’équivalent CO2. «Les émissions de gaz à effet de serre synthétiques, comme les fluides frigorigènes, et les émissions provenant de la gestion des déchets sont restées quasiment inchangées par rapport à celles de 2023», relève l'OFEV. Les autres émissions sont à 8,9 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit 13 % de moins par rapport à 1990.

Au total, le secteur des transports est celui qui est responsable de la majorité des émissions suisses de gaz à effet de serre, soit de 33,5% du total des émissions. Il est suivi par le secteur de l'industrie (22,3%) et des bâtiments (22%).

A noter, les émissions du transport aérien et maritime sont présentées de manière séparée, conformément aux directives de l'ONU. En 2024, celles-ci se sont élevées à 5,5 millions de tonnes d’équivalent CO2.