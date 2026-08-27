Le marché du travail se durcit pour les diplômés des hautes écoles. Le chômage progresse et davantage d'entre eux peinent à trouver un emploi correspondant à leurs aspirations, selon une enquête publiée jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Parmi les titulaires d'un master universitaire (HEU), le taux de chômage est passé de 3,9% à 6,4% entre 2023 et 2025, un an après l'obtention du diplôme. Pour les diplômés d'un bachelor d'une haute école spécialisée (HES), il a grimpé de 3,4% à 4,9%.
Le taux de chômage a plus que doublé
Des domaines jusqu'ici relativement épargnés sont désormais touchés. Le taux de chômage a ainsi plus que doublé dans les sciences techniques et a fortement progressé dans les sciences économiques pour les masters HEU.
La proportion de diplômés peinant à trouver un emploi correspondant à leurs aspirations a aussi fortement progressé. Si le manque d'expérience reste le premier obstacle, «la conjoncture économique est toutefois beaucoup plus souvent invoquée» comme frein à l'embauche, note l'enquête.