Entre 2023 et 2025, le taux de chômage des diplômés suisses a bondi: 6,4% pour les masters universitaires contre 3,9% auparavant, révèle l’OFS. Les sciences techniques et économiques sont particulièrement touchées.

En Suisse, les jeunes diplômés peinent davantage à trouver un emploi

En Suisse, les jeunes diplômés peinent davantage à trouver un emploi

ATS Agence télégraphique suisse

Le marché du travail se durcit pour les diplômés des hautes écoles. Le chômage progresse et davantage d'entre eux peinent à trouver un emploi correspondant à leurs aspirations, selon une enquête publiée jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Parmi les titulaires d'un master universitaire (HEU), le taux de chômage est passé de 3,9% à 6,4% entre 2023 et 2025, un an après l'obtention du diplôme. Pour les diplômés d'un bachelor d'une haute école spécialisée (HES), il a grimpé de 3,4% à 4,9%.

Le taux de chômage a plus que doublé

Des domaines jusqu'ici relativement épargnés sont désormais touchés. Le taux de chômage a ainsi plus que doublé dans les sciences techniques et a fortement progressé dans les sciences économiques pour les masters HEU.

La proportion de diplômés peinant à trouver un emploi correspondant à leurs aspirations a aussi fortement progressé. Si le manque d'expérience reste le premier obstacle, «la conjoncture économique est toutefois beaucoup plus souvent invoquée» comme frein à l'embauche, note l'enquête.