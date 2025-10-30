DE
FR

Standards et bonnes pratiques
Le PS et l'UDC refusent un code de conduite pour les signatures

Le PS et l'UDC s'opposent à un code de conduite pour les récoltes de signatures, malgré un accueil majoritairement favorable en consultation. La Chancellerie fédérale prévoit d'élaborer une version finale avant la fin de l'année, basée sur les retours d'experts.
Publié: 15:46 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
Partager
Écouter
Des autocollants pour l'initiative solaire (solar initiative) et une liste de récolte de signatures, le 23 aout 2025
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les deux plus grands partis de Suisse, le PS et l'UDC, sont opposés à un code de conduite pour les récoltes de signatures. Le projet a malgré tout été majoritairement bien accueilli en consultation, indique la Chancellerie fédérale, qui souhaite aller de l'avant.

A lire aussi
Berne veut un code de conduite pour les collecteurs de signatures
Signatures falsifiées
Berne veut un code de conduite pour les collecteurs de signatures
Le National ne veut pas interdire la collecte payée de signatures
Initiatives populaires
Le National ne veut pas interdire la collecte payée de signatures

La Chancellerie fédérale va élaborer une version finale avant la fin de l'année, en s'appuyant sur les retours de la consultation, sur les résultats de la table ronde qui a eu lieu à ce sujet et sur l'avis d'experts, a-t-elle précisé jeudi dans un communiqué. Les différents acteurs pourront ensuite choisir d'adhérer au document, juridiquement non contraignant.

Le code de conduite doit permettre d'établir des standards et des bonnes pratiques en matière de récolte de signatures pour les initiatives populaires et les référendums. Lors de la consultation publique, qui s'est terminée début septembre, quelque 50 participants se sont montrés favorables au projet, comme la majorité des cantons, des grands partis politiques, des comités d'initiative et des organisations de récoltes à titre commercial.

Certains demandent toutefois des modifications, notamment en ce qui concerne le rôle des autorités, la manière dont les normes sont conçues et la distinction entre récoltes bénévoles et rémunérées. D'autres souhaitent que le cadre légal soit renforcé. A l'inverse, outre le PS et l'UDC, quelques associations, quelques organisations de récoltes et environ un tiers des cantons rejettent le code de conduite. Certains refusent le principe même de définir un code, avançant qu'il n'y a aucune nécessité d'agir. D'autres aimeraient que des règles soient prévues au niveau de la loi.

Plusieurs mesures

L'affaire des signatures falsifiées lors de collectes pour des initiatives populaires ou des référendums a éclaté à l'automne 2024. Les médias ont alors révélé que des entreprises commerciales étaient soupçonnées d'avoir falsifié des signatures. Par la suite, de nouvelles pratiques abusives ont été découvertes. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées.

La Chancellerie fédérale a pris plusieurs mesures en matière de contrôle et de monitorage. Elle a notamment élaboré ce code de conduite, misant sur une autorégulation de la branche.

A l'avenir, il faudra examiner si toutes ces mesures permettent de garantir l'intégrité des récoltes de signatures tout en préservant la facilité d'accès de cette activité, développe la Chancellerie fédérale. Et de relever que les signalements reçus depuis le début de l'année indiquent que les mesures déjà prises sont efficaces. Si nécessaire, elle pourra proposer au Conseil fédéral d'autres mesures, y compris législatives.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus