Selon le premier sondage avant le 8 mars, la moitié des Suisses approuverait la baisse de la redevance SSR. L'imposition individuelle et les textes sur l'argent liquide recueillent un large oui, mais le fonds climat est rejeté.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses disent oui à une réduction de moitié de la redevance SSR, selon le premier sondage avant les votations du 8 mars. Ils penchent aussi pour le oui avec l'imposition individuelle et les deux textes sur l'argent liquide alors que le fond pour le climat serait rejeté. Selon un sondage publié mercredi par «20 Minuten» et Tamedia, la moitié des votants (50%) se disent favorables à une réduction à 200 francs de la redevance, alors que 48% s'y opposent.

L'introduction de l'imposition individuelle est elle soutenue par une nette majorité des électeurs (64%), tandis que l'initiative sur l'argent liquide est acceptée par 62% des votants. Ces derniers sont aussi favorables au contre-projet du texte (58%). Enfin, l'initiative sur le fonds pour le climat est clairement rejetée avec 59% de voix défavorables.

Baisse soutenue par l'UDC

L'initiative sur une réduction à 200 francs de la redevance est très largement soutenue par la base de l'Union démocratique du centre (UDC) (85%). Le texte recueille également une majorité parmi les sympathisants du Parti libéral-radical (PLR), même si celle-ci est plutôt faible (55%). En revanche, l'initiative est majoritairement rejetée par le Centre, les Vert'libéraux (PVL), le Parti socialiste (PS) et les Vert-e-s.

Il n'y a guère de différences entre les femmes et les hommes ni entre les régions linguistiques en ce qui concerne les intentions de vote. Le soutien au texte est particulièrement fort dans les zones rurales, chez les personnes ayant uniquement terminé l'école obligatoire, les faibles revenus et les jeunes.

Deux arguments en particulier trouvent un écho favorable auprès des partisans de l'initiative. Si le texte était accepté, cela obligerait la SSR à se recentrer sur sa mission première, à savoir l'information dans toutes les langues nationales. D'autre part, la population suisse paie aujourd'hui l'une des redevances audiovisuelles les plus élevées au monde, ce qui devient de moins en moins supportable en raison de l'augmentation du coût de la vie.

L'imposition individuelle convainc

La loi sur l'imposition individuelle est soutenue par les sympathisants de tous les partis selon les auteurs de l'étude. Elle recueille une nette majorité auprès de tous les sexes, groupes linguistiques, types d'habitat, groupes d'âge ainsi que tous les niveaux de formation et de revenu. Pour les partisans, un argument central plaide en faveur de l'imposition individuelle: elle garantit une fiscalité équitable pour tous, indépendamment de l'état civil et du sexe.

L'initiative sur l'argent liquide est quant à elle soutenue par les partisans du PS, du Centre, du PLR et de l'UDC. Elle est en revanche rejetée par les sympathisants des Vert-e-s et du PVL. Elle recueille l'adhésion des femmes et des hommes dans une égale mesure et est en outre majoritairement approuvée dans toutes les régions linguistiques, dans les zones urbaines comme rurales, ainsi que dans toutes les tranches d'âge.

Le texte n'est pas soutenu uniquement par les personnes ayant suivi des études supérieures ainsi que parmi les groupes à revenus les plus élevés, avec un salaire mensuel supérieur à 16'000 francs. Pour les partisans, l'argument principal selon lequel l'argent liquide ne dépend pas de systèmes techniques est de loin le plus convaincant.

Le contre-projet à l'initiative sur l'argent liquide est soutenu par tous les partis (Les Verts, le PS, les Vert'libéraux, le Centre et le PLR), à l'exception des sympathisants de l'UDC. Elle recueille une majorité dans tous les groupes linguistiques, tous les types d'habitats et toutes les classes d'âge, même si le soutien est plus faible chez les électeurs les plus jeunes (18 à 34 ans). Pour les partisans, l'argument principal est que la proposition du Conseil fédéral garantit le franc et l'approvisionnement en espèces sans modifier le système éprouvé.

Fond pour le climat soutenu à gauche

L'initiative sur le fonds pour le climat est clairement soutenue par les partisans des Verts et du PS. En revanche, les sympathisants du PVL, du Centre, du PLR et de l'UDC rejettent l'initiative, le rejet étant particulièrement fort parmi la base de l'UDC et du PLR.

L'initiative sur le fonds pour le climat n'obtient la majorité dans aucun groupe social important dans le sondage. On observe toutefois des différences notables dans les intentions de vote selon le sexe, le type d'habitat et le niveau d'éducation : les femmes, les électeurs vivant en zone urbaine et les personnes titulaires d'un diplôme universitaire sont plus favorables à l'initiative.

Pour les partisans, l'argument principal est que l'initiative fait de la protection du climat et de la nature une mission publique. La protection du climat serait ainsi financée de manière équitable et personne ne serait laissé pour compte.

Le sondage a été réalisé les 14 et 15 janvier par l'institut Leewas. Les résultats sont basés sur 16'198 réponses des participants au sondage (12'088 en Suisse alémanique, 3759 en Suisse romande et 351 au Tessin).