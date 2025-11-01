DE
FR

En place pendant deux semaines
Le fameux Trump crucifié est exposé en plein centre-ville

Une sculpture controversée de Donald Trump crucifié est exposée dans le centre-ville de Bâle. L'œuvre de l'artiste britannique Mason Storm, intitulée «Saint or Sinner», sera visible pendant deux semaines dans un passage piéton de la Basler Kunstmeile.
Publié: il y a 25 minutes
Partager
Écouter
1/4
Une sculpture controversée de Donald Trump crucifié est exposée dans le centre-ville de Bâle.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dans un passage du centre-ville à Bâle, on peut voir une réplique de Donald Trump sur une croix. La galerie Gleis 4 souhaitait d’abord présenter l’œuvre près de la gare, mais a finalement cherché un autre emplacement pour des raisons de sécurité.

A lire aussi
Une œuvre provoc de Trump attaché à une croix bientôt à la gare CFF de Bâle
Œuvre provoc pour croyants?
Donald Trump sera bientôt attaché à une croix en gare de Bâle
Le crucifix de Trump est victime de son succès à Bâle
La statue ne sera pas exposée
Le crucifix de Trump est victime de son succès à Bâle

La sculpture de l’artiste britannique Mason Storm, intitulée «Saint or Sinner» (Saint ou Pécheur), représente l’actuel président des Etats-Unis vêtu d’une combinaison de détenu orange. Il est attaché à une croix blanche, qui évoque à la fois une table d’exécution par injection létale et la crucifixion d’un saint.

Initialement, la galerie, basée à Zoug, souhaitait exposer l’œuvre dans ses locaux à la gare CFF de Bâle. Elle a renoncé en raison des risques liés à la foule. Elle a donc trouvé un nouveau lieu dans l’espace d’exposition Basler Kunstmeile, situé dans un passage piéton du centre-ville de Bâle. La sculpture y est visible dès samedi, et ce pour deux semaines.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus