Au programme de ce vendredi 9 janvier: le loup dans le Jura, un jour de deuil pour les victimes de Crans-Montana, un chocolatier genevois en Suisse alémanique, les cyberincidents de 2025 et enfin, les chiffres de l'emploi en décembre bientôt publiés.

L'attaque de trois brebis dans le Jura est l’œuvre de deux loups

Enfin! La semaine touche à sa fin. Mais avant de vous laisser partir en week-end, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a sélectionné un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 9 janvier. On est parti!

1 La présence de deux loups confirmée après l'attaque de Charmoille

Deux loups sont à l'origine de l'attaque sur trois brebis à Charmoille (JU) qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. L'information a été confirmée par le responsable de l'Office de l’environnement du Jura dans les pages du «Quotidien jurassien». Les deux individus ont pu être identifiés grâce à leurs empreintes laissées dans la neige. A ce stade, on ne sait pas encore s'il s'agit d'un couple reproducteur et si, à plus long terme, une meute pourrait s'établir dans le canton. Mais la présence de l’espèce est désormais confirmée dans le nord du Jura, près de la frontière avec la France et Bâle-Campagne. Il s'agit de la première attaque de ce type en Ajoie.

2 Hommage national pour les victimes de Crans-Montana à Martigny

La cérémonie d'hommage national aux victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS) doit se dérouler vendredi après-midi à Martigny (VS). Des représentants politiques de 32 Etats, dont le président français Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella, de l'Union européenne et du Parlement européen sont attendus en Valais. Du côté suisse, le président de la Confédération Guy Parmelin, deux conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération sont annoncés ainsi que nombre de membres de gouvernements cantonaux, certains in corpore. Au total, un millier d'invités devraient être présents au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM). L'événement débutera à 13h45.

3 Le chocolatier genevois Favarger à la conquête de Bâle et de Zurich

Le chocolatier genevois Favarger, fondé en 1826 à Versoix, s’apprête à ouvrir ses premières boutiques en Suisse alémanique, à Zurich et Bâle plus précisément, pour célébrer son bicentenaire, comme le révèle la «Tribune de Genève». A Zurich, l’enseigne s’installera sur la Bahnhofstrasse, à deux pas de Läderach et de la Confiserie Bachmann, avec l’ambition de rivaliser directement avec le leader suisse basé à Ennenda. A Bâle, Favarger occupera la Freie Strasse, également proche d’un point de vente Läderach. Les nouvelles boutiques se distinguent par un concept haut de gamme et expérimental, incluant un Atelier du Chocolat où les visiteurs pourront créer leurs propres chocolats sous la supervision de professionnels.

4 La cybersécurité suisse recense 65'000 cyberincidents en 2025

L'Office fédéral de la cybersécurité a reçu 65'000 signalements de cyberincidents l'an passé, un nombre quasi stable par rapport à 2024, rapporte «Le Temps» ce vendredi. Les principales annonces portent sur les appels téléphoniques émanant prétendument de la police (26%), devant les tentatives d'hameçonnage (19%) et les tentatives d'escroqueries à l'investissement en ligne via des publicités (9%). Les entreprises restent particulièrement ciblées par les pirates informatiques, avec un nombre d'annonces pour des tentatives d'arnaques au président passant de 719 à 970. Le nombre de signalements d'attaque par rançongiciel a lui augmenté de 92 à 104.

5 Le marché du travail suisse en décembre dévoilé

On connaîtra ce vendredi les chiffres de l'emploi en Suisse pour décembre. Le Secrétariat d'Etat à l'économie informe de la situation du marché du travail du mois dernier dans les différents cantons.