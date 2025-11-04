DE
FR

Prévisions de l'usam
La situation économique des PME suisses devrait empirer

L'Union suisse des arts et métiers prévoit une détérioration économique pour les PME dans les 12 prochains mois. Le baromètre des PME révèle que 52% des sections cantonales s'attendent à une dégradation, tandis que 42% anticipent une stagnation.
Publié: il y a 40 minutes
Partager
Écouter
Urs Furrer, directeur de l'Union suisse des arts et métiers (usam), à Berne le 4 août 2025.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Union suisse des arts et métiers (usam) prévoit une détérioration ou une stagnation de la situation économique des PME pour les douze mois à venir. C'est ce que révèle le baromètre des PME.

A lire aussi
Le Parlement veut booster la compétitivité des PME et des régions
Coup de pocuce aux entreprises
Le Parlement veut booster la compétitivité des PME et des régions
La semaine de quatre jours séduit de plus en plus d'entreprises en Suisse
Sondage
Migros l'expérimente déjà
La semaine de quatre jours séduit de plus en plus d'entreprises suisses

Différents représentants de l'usam se sont inquiétés mardi en conférence de presse du poids de la bureaucratie, de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et des restrictions en matière d'aménagement du territoire. Ces différents éléments pèsent sur le développement des entreprises. Le manque de jeunes talents préoccupe également l'Usam.

La Chambre des arts et métiers s'est basée sur un sondage mené auprès de ses sections cantonales. Plus de la moitié (52%) d'entre elles s'attendent à une détérioration de la situation économique pour les PME, tandis que 42% anticipent une stagnation. L'usam a également exprimé son rejet de l'initiative Service citoyen et de l'initiative pour l'avenir, toutes deux soumises en votation le 30 novembre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus